Se Porsche si è affermata come marca di auto sportive agili e divertenti da guidare è anche merito della 356. Ancora oggi è un'auto molto preziosa e ricercata, la possibilità di trovarne una in un vecchio garage è estremamente rara. Eppure è successo.

In California una Porsche 356 del 1959 è rimasta ferma per decenni. Circondata da scatoloni e coperta di polvere, la coupé bianco avorio è tornata alla luce poco tempo fa, praticamente in condizioni perfette: priva di ruggine grazie al clima caldo e temperato della regione americana.

Quanto vale oggi

La Porsche 356 del 1959 fu l'ultima della serie A, disponibile in versione coupé, cabriolet o Speedster leggera. L'auto ritrovata è equipaggiata con un quattro cilindri da 1,6 litri e nuova costa circa 3.600 dollari, oggi invece, in buone condizioni, vale più di 100.000 dollari (90mila euro circa al cambio attuale).

Il proprietario l'ha acquistata nel 1975 e l'ha guidata regolarmente fino alla pensione, nel 1984. Poi l'ha parcheggiata in garage e li è rimasta per 39 anni.

Dentro qualche piccolo ricordo

La carrozzeria presenta alcuni segni di riparazione e ammaccature sul pianale, ci sono poi piccoli danni a un pannello del bilanciere e al paraurti posteriore. Niente che tuttavia ne comprometta il valore.

Anche all'interno è ben conservata e sono state trovate vecchie mappe e una macchina fotografica Polaroid d'epoca.

Cosa ne sarà adesso? Potrebbe essere messa all'asta. E voi invece cosa fareste? La vendereste o la rimettereste in forma per sedere al posto di guida?