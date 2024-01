Vi ricordate la De Tomaso P72? Presentata al Goodwood Festival of Speed 2019 l'hypercar erede spirituale della P70 ha fatto capolino sul web nel corso degli ultimi 4 anni, senza però che ci fossero notizie sull'effettiva produzione in serie. Ennesimo waporware del mondo automotive?

Ebbene no: sul profilo Facebook della Casa - acquistata nel 2014 alla Ideal Team Ventures, già proprietaria della Apollo Automobil - è infatti comparso un breve ma importante post: "È con grande piacere che annunciamo ufficialmente il tanto atteso inizio della produzione della De Tomaso P72, in programma per la seconda metà del 2024". Ancora qualche mese e arriverà una nuova hypercar. Ecco cosa sappiamo di lei.

Vecchia scuola

Iniziamo con il dettaglio più importante: la De Tomaso P72 non sarà né elettrica né elettrificata. A muoverla ci penserà un motore rigorosamente termico, nella fattispecie un V8 sovralimentato di origine Ford elaborato dalla Roush Performance. DNA a stelle e strisce, esattamente come le varie P70, Pantera e Mangusta. Il rispetto della tradizione è dunque salvo. Altro elemento: il cambio sarà un manuale 6 marce sviluppato internamente da De Tomaso.

De Tomaso P72

Non ci sarà dunque il V12 della Apollo Intensa Emozione, con la quale la P72 condivide parte della meccanica - anche se in un post su Instagram di qualche settimana fa, dedicato ai test di uno dei prototipi - sotto le sinuose forme della hypercar si nascondeva proprio un V12. Nulla da fare però, tale frazionamento rimarrà - pare - esclusiva dei muletti.

Le forme saranno quelle che abbiamo apprezzato sui prototipi visti nel corso degli anni, fatte di linee sinuose ed estreme, a riprendere alcuni elementi dei modelli del passato. Per quanto riguarda gli interni ci sarà una maniacale cura dei dettagli, con un arredamento squisitamente analogico, a ricordare quello delle Pagani.

De Tomaso P72, gli interni

Passaporto tedesco

Come annunciato più di un anno fa la De Tomaso P72 verrà assemblata in un nuovo stabilimento che sorgerà in Germania, alle porte del Nurburgring. Una hypercar nel tempio della velocità. Non male.

I piani prevedono la produzione di appena 72 esemplari venduti a 750.000 euro circa ciascuno, ai quali aggiungere eventuali (e immancabili) personalizzazioni.