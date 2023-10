Ricordate la De Tomaso P72? La nuova hypercar dello storico marchio, che prima sembrava dovesse essere prodotta negli Stati Uniti e poi in Germania, è stata oggetto in queste ore di un video pubblicato direttamente sulla pagina Instagram ufficiale dell'azienda.

Nel breve filmato in POV si vede un pilota guidare in pista a tutta velocità uno degli ultimi concept della nuova super sportiva, ancora equipaggiato con il motore V12 non definitivo.

In attesa di quella di serie

Il video, girato sul Circuit de Barcelona-Catalunya in Spagna, inizia con il pilota intento ad affrontare una delle tante curve a velocità piuttosto sostenuta, correggendo abbastanza spesso la traiettoria per mantenere al centro della striscia d'asfalto l'auto, equipaggiata con un cambio manuale a sei rapporti di nuova progettazione.

Durante tutto il filmato si vede il motore salire di giri fino a quota 7.500 giri/min, portando l'hypercar a raggiungere velocità che difficilmente saranno toccate dai futuri fortunati proprietari degli esemplari definitivi dal valore di svariati milioni di euro.

Quasi definitiva

Come anticipato, l'auto utilizzata per l'occasione è uno degli ultimi prototipi di pre-produzione. Nello specifico, si tratta di quello equipaggiato con il motore V12.

Se non ricordate le ultime informazioni riguardo l'auto, la versione di produzione definitiva dovrebbe invece essere equipaggiata con un più piccolo V8 da 5,0 litri sovralimentato, in grado di erogare circa 700 CV.

Guardando più nel dettaglio il video, infine, un'altra caratteristica che si può notare dell'auto sono gli interni molto lussuosi, realizzati con parti in metallo e pelle.

De Tomaso P72, gli interni

Il nuovo marchio De Tomaso è stato presentato al pubblico per la prima volta nel 2019, annunciando la futura P72 nel corso del Goodwood Festival of Speed dello stesso anno. L'azienda ha collaborato con Roush e Ford per la creazione del motore.