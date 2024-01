Ci sono offerte con rottamazione nel mese di gennaio anche per modelli a benzina come la MG HS 1.5, che per il modello Comfort ha già un listino di partenza concorrenziale pari a 22.390 euro.

Disponendo infatti di un usato da rottamare, il prezzo iniziale scende a 21.590 euro, vale a dire 800 euro di meno.

La pratica di apertura ha un costo di 399 euro, mentre il piano finanziario prevede un anticipo di 6.000 euro, seguito da 35 rate mensili da 199 euro (TAN 6,98%, TAEG 8,74%), con spese di incasso pari a 4,5 euro per ciascuna rata.

Al termine è prevista una maxi rata finale, che è anche Valore Futuro Garantito, di 13.764,60 euro; in questo esempio non vengono specificati limiti chilometrici e costi in caso di esubero.

In compenso, la rata mensile comprende servizi aggiuntivi inclusi come Polizza Furto e Incendio, garanzie Cristalli, Atti vandalici e Sociopolitici, Eventi naturali, assistenza furto, Kasko Pneumatici e Assistenza Stradale.

Vantaggi

In casa MG, una vettura come la MG HS 1.5 presenta già un listino vantaggioso; il finanziamento diventa ancora più appetibile considerando lo sconto, la rata mensile contenuta e soprattutto i servizi inclusi, compresa la garanzia estesa su tutti i modelli.

Svantaggi

Occorre in ogni caso un usato da rottamare, con uno sconto massimo di 800 euro.

In sintesi