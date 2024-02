Negli anni '80, gli svedesi vedono nella EV-1 il futuro dell'auto. Il concept realizzato da Saab e presentato per la prima volta al Salone di Los Angeles del 1985 è piuttosto rivoluzionario per l'epoca.

L'Experimental Vehicle No. 1 è un'interessante sportiva 2+2 dotata di linee futuristiche (basate sulla 900 Turbo 16V) e tecnologie all'avanguardia, alcune delle quali avrebbero trovato posto anche nei modelli di serie degli anni successivi, permettendo alle Saab di distinguersi dalla concorrenza verso la fine del Millennio.

Efficienza e sicurezza ai primi posti

Il concept viene realizzato in appena sei mesi come vero e proprio laboratorio su ruote. Infatti, sul prototipo vengono sperimentati componenti e sistemi che sarebbero stati adottati successivamente per i modelli tradizionali. Di sicuro, sulle Saab degli anni successivi non è arrivata l'enorme superficie vetrata da 66 celle solari, che alimentano l'intero impianto elettrico della vettura.

Saab EV-1 Concept (1985)

Sulle portiere ci sono delle protezioni anticollisione realizzate in fibra di vetro e fibra di carbonio, mentre i finestrini termoriflettenti.

I sedili (dotati di funzione di riscaldamento e schienale regolabile elettricamente) provengono da una Chevrolet Corvette, mentre il quadro strumenti digitale soprannominato "Night Panel" è pensato per mostrare le informazioni di guida principali, una soluzione che sarebbe stata ereditata dalla 9000.

La sportiva del futuro

La Saab è spinta da un motore turbo 2.0 4 cilindri da 285 CV, che consente prestazioni decisamente sportive per l'epoca, con un'accelerazione 0-100 km/h di 6,9 secondi e una velocità massima di 270 km/h. Giusto per avere un'idea, la Porsche 911 Carrera 3.2 di quegli anni ha un propulsore da 231 CV e una velocità massima di 254 km/h.

Saab EV-1 Concept (1985)

La EV-1 non passò inosservata nemmeno a Hollywood. Infatti, questa curiosa sportiva svedese si vede chiaramente sullo sfondo di una scena di Ritorno al Futuro - Parte II.