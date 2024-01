L'attesa è stata lunga, ma è quasi finita. Segnate sul calendario il 12 febbraio, data del debutto della nuova Aston Martin Vantage, sia in versione coupé che cabrio, cioè quella che dovrebbe essere anche la prima sportiva di Gaydon ibrida plug-in della storia.

Un'anticipazione data a luglio 2023 dal patron del brand Lawrence Stroll: secondo le dichiarazioni infatti a partire dal 2024 tutti i nuovi modelli Aston Martin saranno elettrificati, a segnare un importante passo per la Casa dopo la presentazione della Valhalla, primo modello ibrido plug-in di Gaydon. Ecco i dettagli.

Un piccolo teaser

Per anticipare parte delle forme della nuova Aston Martin Vantage, senza però svelare troppo, ci pensa un primo teaser. Si tratta di un dettaglio che riguarda la fiancata, con l'anteriore in primissimo piano a mostrare una presa d'aria molto simile a quella della generazione attuale. In secondo piano si nota il passaruota posteriore dalle dimensioni decisamente generose.

Unendo i puntini offerti dal teaser e dalle foto spia pubblicate negli scorsi mesi sembra quindi che la nuova Aston Martin Vantage non verrà stravolta nell'impostazione generale, con cambiamenti concentrati prevalentemente all'anteriore con una mascherina ridisegnata. Sembrano essere scomparse anche le "lame" a contorno, ma tra camuffamenti e depistaggi potrebbero invece fare ritorno sulla versione di serie.

Aston Martin Vantage Volante

Addio V12

La grande novità, come detto, sarà sotto il cofano. Niente più V12 ma un powertrain composto dal V8 biturbo di origine AMG affiancato da uno o più motori elettrici, per alzare ulteriormente l'asticella in fatto di potenza e prestazioni. Aggiungendo al tempo stesso qualche chilo in più al peso totale.

Non ci sono però certezze su questo fronte e al di là dell'annuncio fatto da Stroll qualche mese fa ogni dettagli sulla meccanica è ancora tutto da scoprire.