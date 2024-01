L’Eletre ha dato il via alla rivoluzione elettrica in casa Lotus. Il grande SUV a batteria è stato il primo modello a zero emissioni del marchio di Hethel ed è stato seguito dall’ammiraglia Emeya. Le novità di Lotus, però, non sono assolutamente finite, con la Type 134 (un SUV di segmento D) che sarà presentata durante il 2024 e una futura sportiva elettrica che si aggiungerà alla gamma nel 2027.

Quest’ultima sarà l’erede spirituale della Elise e sarà uno dei modelli più importanti del brand.

Il posizionamento

Parlando con Autocar, Mike Johnston – il Chief Commercial Officer di Lotus, ha svelato alcuni dettagli della Type 135, ossia la “Elise elettrica”. La presentazione al pubblico avverrà nel 2025, mentre il lancio sul mercato sarà nel 2027, con un prezzo di partenza di circa 85-90.000 euro.

Lotus Elise Classic Heritage Edizion

Questa Lotus prenderà il posto dell’Emira, con la Casa che punta a vendere circa 10-15.000 esemplari all’anno. Volumi ridotti se si mettono a confronto coi circa 50.000 stimati per l’Eletre e addirittura i 90.000 per la Type 134.

La Type 135 utilizzerà una nuova piattaforma e sarà costruita ad Hethel (Eletre, Emeya e Type 134, invece, nasceranno a Wuhan, in Cina). Una vera sportiva “Made in UK”, insomma, che prenderà il meglio della tecnologia degli altri modelli della gamma.

L’architettura

L’architettura di questa Lotus si chiamerà Project LEVA (una sigla che sta per “Lightweight Electric Vehicle Architecture") e prevede il pacco batteria installato al centro del telaio per una distribuzione dei pesi equivalente a quella di una sportiva con motore centrale.

Lotus Emeya (2024)

Secondo Lotus, la LEVA sarà il 37% più leggera rispetto alla piattaforma impiegata per l’Emira ed è pensata per compensare l’aumento di peso dovuto alle componenti elettriche. L’architettura potrà ospitare configurazioni a singolo o doppio motore elettrico, con potenze comprese tra 469 CV e 872 CV e versioni a trazione posteriore o integrale.

Potranno essere installate batterie con capacità di 66,4 kWh fino a 99,6 kWh, con autonomia comprese tra 450 e 700 km e un’architettura di 800 Volt per ricariche rapidissime.

Insomma, le premesse sono piuttosto interessanti. Non resta che attendere novità da Lotus.