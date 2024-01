La Polestar 4 è il nuovo SUV coupé della casa svedese parte del Gruppo Geely. Negli ultimi mesi i primi esemplari erano stati costruiti e consegnati in Cina e a partire da oggi può essere ordinata anche in Europa.

L'inizio della produzione per i mercati europei è previsto per la metà del 2024, con le prime consegne che dovrebbero avvenire a partire dal mese di agosto. Per quanto riguarda il prezzo, invece, si parte in Italia da circa 66.900 euro. Vediamo i dettagli.

Un'auto attesa

La Polestar 4 è stata presentata per la prima volta nel mese di aprile 2023. Si tratta di un SUV coupé di medie dimensioni, lungo 4,84 metri e collocato nel listino della Casa - come dimensioni - tra la berlina Polestar 2 e il SUV Polestar 3.

Una delle sue caratteristiche tecniche più particolari è che non è dotata del lunotto posteriore, sostituito da una telecamera posizionata sul tetto. L'immagine del retro del veicolo, dunque, viene visualizzata nello specchietto retrovisore interno, che in alternativa può funzionare anche da telecamera di controllo dei passeggeri posteriori, utile qualora si avessero dei bambini a bordo.

Polestar 4

Differenze importanti

Come anticipato, questo nuovo SUV coupé di casa Polestar è basato sulla piattaforma Geely SEA. I due powertrain disponibili, dunque, sono gli stessi in comune con altre auto prodotte dal Gruppo, come per esempio la Zeekr 001, basata sulla stessa piattaforma.

Il modello "base" a trazione posteriore ha una singolo motore in grado di produrre 200 kW di potenza, mentre il top di gamma a trazione integrale ha due motori (uno per asse) in grado di generare fino a 400 kW di potenza.

In quest'ultimo caso, il propulsore posizionato all'interno dell'asse anteriore è dotato di una frizione che ne permette la disconnessione quando non è necessaria la piena potenza o la trazione 4x4, oppure quando è selezionata la modalità più "risparmiosa".

Polestar 4, gli interni

In entrambi i casi la capacità del pacco batterie è di 100 kWh e può essere ricaricato in corrente alternata fino a un massimo di 22 kW di potenza o in corrente continua fino a 200 kW, presso uno stallo dotato di connettore CCS. Infine entrambe le versioni sono già predisposte per il Vehicle-to-Load, il sistema che permette di restituire parte dell'energia per ricaricare oggetti o alla rete.

Presto la nuova Polestar 4 potrà essere vista dal vivo al nuovo Polestar Space di Milano, inaugurato nel mese di settembre.