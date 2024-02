Pensate che un'auto spinta da un motore a tre cilindri non sia abbastanza sportiva o veloce da farvi battere il cuore? Allora preparatevi e cambiare idea!

Se fino a pochi anni fa il tre cilindri era considerato un propulsore adatto solo a ridurre ingombri, consumi e costi, oggi lo strano motore "senza un cilindro" ha dimostrato di poter puntare anche alle prestazioni pure, comprese quelle delle supercar milionarie.

Andiamo quindi a scoprire quali sono oggi le auto più potenti e sportive con tre cilindri, vere e proprie "bombe" coi cilindri in linea, ma in numero dispari.

MINI Cooper C - 156 CV

Partiamo dal basso, vale a dire dai 156 CV della nuova MINI Cooper C, la tre porte britannica che si presenta con la sua quarta generazione dotata di motore elettrico, ma anche dell'immancabile motore 1.5 turbo tre cilindri.

MINI Cooper C

Abbinato al cambio automatico doppia frizione a 7 marce e a un peso di 1.335 kg, la MINI Cooper C è capace di accelerare da 0 a 100 km/h in 7,7 secondi e di toccare i 225 km/h. Non male per la nostra apripista delle tre cilindri sportive!

MINI Cooper C Motore 3 cilindri 1.499 cc turbo Potenza 156 CV Coppia 230 Nm Velocità massima 225 km/h Accelerazione 0-100 km/h 7,7 secondi Peso 1.355 kg Rapporto peso/potenza 8,55 kg/CV

Ford Puma ST - 200 CV

Un gradino più in alto come potenza c'è la Ford Puma ST che sfrutta il 1.5 tre cilindri turbo non elettrificato da 200 CV, tutti scaricati sulle ruote anteriori attraverso un classico cambio manuale a 6 marce.

Ford Puma ST

La Puma più estrema che c'è pesa 1.358 kg a vuoto ed è in grado di toccare i 185 km/h e di scattare da 0 a 100 km/h in 6,7 secondi. Chi vuole può optare per la meno estrema Ford Puma ST Powershift spinta dal 1.0 EcoBoost mild hybrid da 170 CV (160 CV senza overboost) associato al cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti.

Ford Puma ST Motore 3 cilindri 1.497 cc turbo Potenza 200 CV Coppia 320 Nm Velocità massima 185 km/h Accelerazione 0-100 km/h 6,7 secondi Peso 1.358 kg Rapporto peso/potenza 6,79 kg/CV

Volvo XC40 T5 Recharge - 262 CV esaurimento scorte

Anche la Volvo XC40 sfrutta il motore a tre cilindri e lo fa con la versione T5 Recharge plug-in hybrid che tocca i 262 CV assieme a un motore elettrico. In pratica il 1.5 sviluppa 180 CV e l'elettrico 82 CV.

Volvo XC40

Ora la XC40 ibrida ricaricabile alla spina non è più ordinabile e quindi i clienti possono attingere dalle sole scorte esistenti. Il SUV compatto svedese, che non ha una caratterizzazione estetica o di assetto particolarmente sportiva, arriva a 180 km/h e scatta da zero a cento in 7,3 secondi. Il cambio è un automatico a 7 marce.

Volvo XC40 T5 Recharge Motore 3 cilindri 1.477 cc turbo + elettrico Potenza 180+82 CV Coppia 265+160 Nm Velocità massima 180 km/h Accelerazione 0-100 km/h 7,3 secondi Peso 1.812 kg Rapporto peso/potenza 6,91 kg/CV

Toyota GR Yaris - 280 CV

Poche auto compatte sono tanto votate alla sportività e alle emozioni di guida quanto lo è la Toyota GR Yaris, la cattivissima tre porte giapponese che mette su strada un incredibile tre cilindri 1.6 turbo da 280 CV collegato a un cambio manuale 6 marce (8 marce automatico in alternativa) e alla trazione integrale con tre modalità selezionabili.

Toyota GR Yaris

Le prestazioni della rinnovata piccola bomba stradale non sono ancora state ufficializzate, ma è facile immaginare che la GR Yaris possa fare meglio della versione precedente che accelerava da 0 a 100 km/h in appena 5,5 secondi e toccava i 230 km/h.

Toyota GR Yaris Motore 3 cilindri 1.618 cc turbo Potenza 280 CV Coppia 390 Nm Velocità massima N.D. Accelerazione 0-100 km/h N.D. Peso 1.280 kg Rapporto peso/potenza 4,57 kg/CV

Range Rover Evoque P300e - 309 CV

Decisamente potente con i suoi 309 CV, ma più elegante che sportiva, è poi la Range Rover Evoque P300e, l'ibrida plug-in che unisce al tre cilindri 1.5 un motore elettrico, il cambio automatico 9 marce e la trazione integrale.

Range Rover Evoque

Il lussuoso SUV fuoristrada britannico, che è anche il più pesante dei mezzi in classifica, è in grado comunque di toccare i 213 km/h e di scattare da 0 a 100 km/h in 6,4 secondi.

Range Rover Evoque P300e Motore 3 cilindri 1.498 cc turbo + elettrico Potenza 309 CV Coppia 540 Nm Velocità massima 213 km/h Accelerazione 0-100 km/h 6,4 secondi Peso 2.157 kg Rapporto peso/potenza 6,98 kg/CV

BMW X1 xDrive30e - 326 CV

Non dichiaratamente sportiva, ma dotata di una potenza ragguardevole per un SUV della sua categoria, è la BMW X1 xDrive30e che sfrutta un motore 1.5 turbo a tre cilindri e un elettrico per esprimere la bellezza di 326 CV.

BMW X1 xDrive30e

La trazione è integrale e il cambio è un automatico doppia frizione a 7 rapporti. Con questa bella dotazione la BMW X1 ibrida plug-in più potente raggiunge i 205 km/h e passa da 0 a 100 km/h in soli 5,6 secondi.

BMW X1 xDrive30e Motore 3 cilindri 1.499 cc turbo + elettrico Potenza 150+177 CV Coppia 230+247 Nm Velocità massima 205 km/h Accelerazione 0-100 km/h 5,6 secondi Peso 1.935 kg Rapporto peso/potenza 5,93 kg/CV

Koenigsegg Gemera TFG - 1.400 CV

Chiudiamo col top delle auto tre cilindri, quella Koenigsegg Gemera TFG che grazie proprio al suo incredibile 2.0 biturbo denominato Tiny Friendly Giant (Piccolo gigante amichevole) da 600 CV e al motore elettrico Dark Matter da 800 CV. La potenza complessiva è quindi di 1.400 CV disponibili per la due porte a quattro posti.

Koenigsegg Gemera

Davvero spettacolare è la tecnologia del piccolo tre cilindri che non ha l'albero a camme, sostituito da attuatori elettropneumatici Freevalve, può funzionare secondo i cicli Otto, Miller e Atkinson per ridurre consumi ed emissioni e ha due turbocompressori di diverse dimensioni. Il cambio è un innovativo automatico multifrizione a 9 marce chiamato Light Speed Tourbillion Transmission. Il risultato è una hypercar ibrida plug-in che può percrorrere 50 km in elettrico, arrivare a 400 km/h e "bruciare" lo 0-100 in soli 1,9 secondi.