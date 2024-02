Arriva la nuova Dacia Spring. Attesa al Salone di Ginevra 2024 la nuova generazione della piccola elettrica del brand rumeno è pronta a rinnovarsi, sia dal punto di vista estetico sia tecnico. In realtà però la vedremo prima della kermesse elvetica. Come anticipato da un teaser pubblicato sulla pagina Instagram di Dacia Uk infatti la Spring 2024 verrà presentata il 21 febbraio.

La foto ritrae la piccola elettrica di profilo, mettendo in risalto proporzioni molto simili a quelle della generazione attuale. Ma grazie a rumors e anticipazioni sappiamo già molto.

Crossover da città

Iniziamo però dalla foto della Dacia Spring 2024, a mostrare un assetto che rimane ancora una volta rialzato. La piccola confermerà lo stile da crossover cittadino, con dimensioni che dovrebbero crescere di poco rispetto ai 3,73 metri dell'attuale. Le novità riguarderanno alcune parti della carrozzeria, in primis l'anteriore che dovrebbe riprendere l'impostazione della nuova Duster, a dare un aspetto più maturo.

Dacia Spring 2024, il nostro render

Anche gli interni della Dacia Spring 2024 cambieranno, adottando con ogni probabilità parte dell'arredamento delle sorelle maggiori, a partire dall'infotainment più ricco. Strumentazione digitale? Chissà.

La novità più importante sarà però sotto pelle. La nuova Spring infatti dovrebbe basarsi sulla piattaforma CMF-AEV, evoluzione dell'attuale e definita nel 2022 da De Meo "la più conveniente del mondo". Dovrebbe garantire contenimento dei pesi e l'adozione di nuove tecnologie, specialmente dal punto di vista della sicurezza. Anche motori e batterie della piccola Dacia potrebbero ottenere dei miglioramenti per quanto riguarda potenza e autonomia, ma non ci sono dichiarazioni ufficiali in tal senso.

Di sicuro la missione della nuova Dacia Spring sarà quello di confermarsi auto elettrica più economica in commercio. Attualmente il prezzo è di 21.450 euro, 16.450 grazie agli incentivi auto 2024.