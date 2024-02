Stupire i giudici con progetti ispirati ai sogni dell'infanzia, coniugando il design di Polestar con l'identità delle Hot Wheels da collezione. E' questa la sfida lanciata dall'edizione 2024 del Polestar Design Contest, il concorso lanciato nel 2020 che mette in luce il talento di aspiranti designer, sia professionisti che studenti.

Le iscrizioni di quest'anno si aprono il 5 marzo e il termine ultimo per presentare i progetti è il 16 aprile. Il nome del vincitore sarà reso noto nel quarto trimestre dell'anno e il suo progetto entrerà a far parte dell'offerta globale di Hot Wheels.

Non c'è limite, anzi uno c'è

I partecipanti sono incoraggiati a essere il più fantasiosi possibile con un unico requisito: Mattel dovrà essere in grado di tradurre il progetto finale in un veicolo pressofuso Hot Wheels in scala 1:64. Inoltre, le immagini che mostrano il design interno del veicolo e l'ambiente circostante devono essere incluse nel progetto.

Dal 5 marzo chi vorrà partecipare al concorso potrà farlo registrandosi al sito www.polestar.com. I partecipanti selezionati, prima della fase finale, saranno seguiti individualmente dal team di design Polestar per perfezionare i loro progetti.

Il Design Contest 2024 di Polestar e Hot Wheels

Maximilian Missoni, Head of Design di Polestar, dice: "I sogni hanno il potere di ispirarci e di trasportarci al di là di ciò che pensiamo sia possibile. Questa è un'occasione per tutti i designer partecipanti di spingersi davvero oltre il limite di Polestar e di dare sfogo alla propria immaginazione".

Ted Wu, vicepresidente e Global Head del design dei veicoli di Mattel, non vede "l'ora di vedere le proposte presentate".

Una vetrina importante

Lanciato nel 2020, il Polestar Design Contest mette in luce i migliori talenti di tutto il mondo e alcuni studenti selezionati tramite questo concorso sono andati a lavorare per il team Polestar Design o nel più ampio settore del design professionale.

L'anno scorso, lo ricordiamo, la concept car Synergy è stata la vincitrice del tema Performance del concorso ed è stata mostrata al pubblico durante l'IAA di Monaco e poi all'Hot Wheels Legends Tour di Mattel a El Segundo, in California.

Polestar Synergy

Juan Pablo Bernal, Interior Design Manager di Polestar, fondatore del Polestar Design Contest e curatore della pagina Instagram @polestardesigncommunity, commenta: "Credo che la collaborazione di quest'anno con Hot Wheels stimolerà la community di designer a lavorare al di fuori delle loro tradizionali zone di comfort, bilanciando l'essenza minimalista del marchio Polestar con l'estetica estrema di Hot Wheels".