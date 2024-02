La Peugeot 5008 è pronta a rinnovarsi profondamente con la nuova generazione, anticipata oggi con un primo video che ne mostra gli interni. Ad accompagnare il breve filmato c'è anche il logo del SUV 7 posti francese che, come la nuova 3008, sarà disponibile anche in versione elettrica.

Si chiamerà Peugeot E-5008 e dovrebbe essere lei la prima a debuttare tra qualche mese, seguita poi dalle versioni mosse da powertrain mild hybrid e - forse - anche ibrido plug-in.

Come sarà

Il breve video teaser mostra gli interni della nuova Peugeot 5008, concentrandosi principalmente sulla terza fila di sedili. La 5008 confermerà, quindi, la presenza dei sette posti, mantenendo altissimo il livello tecnologico dell’abitacolo, con una strumentazione ripresa in gran parte dalla 3008.

Nel filmato si vede il nuovo Panoramic i-Cockpit, con una superficie di 21” di schermi in alta definizione unita all’head-up display e alle luci d’ambiente a LED per la plancia. Non ci sono dettagli sulle linee della carrozzeria, ma solo un rimando alla presentazione ufficiale che avverrà nel mese di marzo.

I possibili motori

Al pari della nuova 3008, la prossima 5008 adotterà la piattaforma STLA Medium di Stellantis, progettata per ospitare una gamma di motorizzazioni che spaziano dalle opzioni completamente elettriche, con un'autonomia dichiarata fino a 700 km, fino alle unità ibride leggere e ibride plug-in.

Peugeot 5008, le foto spia

Tra le motorizzazioni elettriche, la Peugeot 5008 2024 dovrebbe offrire tre varianti simili a quelle viste sulla 3008: un motore singolo da 157 kW (213 CV) o 170 kW (231 CV) con una batteria da 98 kWh, e un doppio motore da 240 kW (326 CV) con una batteria da 73 kWh.

Al momento, i dettagli delle unità elettrificate della Peugeot non sono ancora stati rivelati, ma per quanto riguarda le opzioni ibride leggere, potrebbe essere considerato il motore 1.2 da 136 CV attualmente presente sulla generazione attuale, o il 1.5 4 cilindri utilizzato su veicoli come l'Alfa Romeo Tonale, la Fiat Tipo e altri modelli del Gruppo.