Le nuove Peugeot E-5008 ed E-408 debutteranno entro l'anno. La conferma è arrivata direttamente dalla Casa del Leone nel corso dell'E-Lion Day 2024, la giornata di comunicazione annuale della casa.

I due nuovi crossover a zero emissioni seguiranno l'introduzione sul mercato della nuova E-3008, con la quale probabilmente condivideranno una buona parte della meccanica e delle dotazioni di bordo.

Forse a sette posti

Prevedere oggi il design esterno della nuova 5008 è quasi impossibile, perché finora è stata avvistata esclusivamente sottoforma di prototipo ancora pesantemente camuffata. Tuttavia sappiamo che si tratterà di molto più che una semplice versione ingrandita - forse a sette posti - della 3008, con la quale invece, come anticipato, condividerà probabilmente i powertrain.

Per scendere più nel dettaglio, l'attuale nuova E-3008 è ordinabile già in Italia con tre motorizzazioni e due tagli di batterie. La gamma si apre in basso con la single motor a trazione anteriore da 157 kW (213 CV) e 343 Nm di coppia, dotata della batteria da 73 kWh.

Al di sopra si posizionata la single motor a trazione anteriore ma Long Range, da 170 kW (231 CV), 343 Nm di coppia e batteria più grande da 98 kWh, la capacità maggiore nel listino. La top di gamma invece è la dual motor a trazione integrale da 240 kW (326 CV) e 510 Nm, dotata però del taglio batteria più piccolo da da 73 kWh.

Come anticipato, è altamente probabile (ma non ancora certo) che questi powertrain saranno condivisi con la nuova E-5008, che, tra le altre cose, sarà basata anche sulla stessa piattaforma, la STLA Medium.

Peugeot e-5008 2024

Coupé crossover

Per quanto riguarda la E-408, invece, le informazioni sono ancora ben poche, dato che è un'auto arrivata sul mercato molto prima delle due novità di cui abbiamo appena parlato. Per ripassare un po' il listino attuale, infatti, oggi la Peugeot 408 si può scegliere con tre motorizzazioni.

L’entry level è rappresentata dalla 1.2 PureTech a benzina da 130 CV e sopra ci sono due ibride plug-in con potenze combinate di 180 e 225 CV (64 km di autonomia in elettrico per entrambe le versioni). Su tutti i modelli è presente il cambio automatico a 8 rapporti.