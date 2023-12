E’ arrivato dicembre, ma gli Ecoincentivi rottamazione sui veicoli meno inquinanti ci sono ancora: in attesa dei nuovi, si può ancora acquistare una ibrida Plug-in come la Peugeot 3008 potendo contare su un contributo statale di 4.000 euro in caso di di rottamazione.

La Peugeot 3008 Plug-in Hybrid 225 Allure Pack con cambio automatico E-EAT8 ha un costo di 51.050 euro, che scende quindi a 44.550 euro grazie anche all'offerta della Casa.

Con un anticipo fissato a 7.839 euro, le rate mensili, 35 in totale, sono di 399 euro ciascuna (TAN 3,75%, TAEG 4,44%), con spese di incasso di 3,5 euro al mese incluse nella rata.

Al termine c’è la maxi rata di 26.871 euro, che si può anche rifinanziare se si intende tenere l’auto; in caso contrario, occorre rispettare il limite di 30.000 km, con un costo di 0,1 euro per ogni chilometro eccedente.

Vantaggi

L’Ecobonus rottamazione è sempre un buon vantaggio per ridurre i costi complessivi su una ibrida Plug-In come la 3008: lo sconto complessivo è notevole, considerando anche quanto offerto da Peugeot, e la rata di 399 euro al mese è anche il frutto di tassi di interesse competitivi.

Svantaggi

E’ necessaria la rottamazione di un veicolo fino a Euro 4 per ottenere il massimo Ecobonus; inoltre l’offerta si riferisce alla 3008 di penultima generazione, in pronta consegna, e non la nuova.

In sintesi