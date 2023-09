Una nuova serie di foto spia ci permette di dare un'ultima occhiata a quello che sembra essere il prossimo SUV elettrico Peugeot e-5008. Il nuovo modello potrebbe arrivare l'anno prossimo, ma sicuramente sarà lanciato entro il 2025 come parte della strategia del marchio francese per i veicoli elettrici.

Rispetto alle precedenti foto spia della nuova 5008, questa presenta un frontale chiuso anziché una griglia aperta. Si tratta di un elemento di design che vediamo comunemente sui veicoli elettrici perché hanno esigenze di raffreddamento diverse rispetto ai veicoli a combustione. I fari sono sottili, appena sotto il bordo del cofano.

Look squadrato anche per l'elettrica

L'estetica complessiva del SUV appare squadrata. Gli angoli anteriori presentano spigoli vivi. Sembra che gli sviluppatori abbiano inserito un pannello di copertura nella parte posteriore per nascondere la forma reale. In coda non sono visibili tubi di scarico.

La vista di profilo mostra che il muso è smussato e ha uno sbalzo anteriore corto. La nuova Peugeot monta ruote dall'aspetto bizzarro che non hanno raggi tradizionali ma aperture asimmetriche, proprio come quelle della nuova Peugeot 3008.

Le immagini qui sopra mostrano la 5008 con motore termico. Nelle ultime foto sembra in gran parte identica alla e-5008. Hanno persino un design delle ruote simile.

Interni tutti nuovi

Non abbiamo immagini degli interni di 5008 o di e-5008 che dovrebbero avere una terza fila di sedili opzionale. La plancia e la strumentazione dovrebbero però prendere ispirazione dalla nuova e-3008 che ha un ampio schermo sulla parte superiore del cruscotto e molti elementi stilistici spigolosi.

A gennaio, Peugeot ha fornito alcuni dettagli sui suoi futuri veicoli elettrificati. Un motore a combustione mild-hybrid sarà disponibile sulla 5008. L'azienda sta sviluppando un motore elettrico da 156 CV per le prossime e-308 ed e-308 SW. Secondo quanto dichiarato, questo motore garantirebbe un'autonomia di 400 km nel ciclo WLTP. È previsto anche un allestimento per la e-3008, che garantirà fino a 700 km di percorrenza.

Peugeot prevede di rendere disponibile l'intera gamma di veicoli elettrici entro il 2025. La casa automobilistica intende vendere solo veicoli elettrici in Europa entro il 2030.