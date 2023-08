La Peugeot 5008 ha debuttato a luglio 2009 sotto forma di veicolo multiuso (MPV) di medie dimensioni. Il facelift del 2013 ha introdotto motori aggiornati e un design esterno rinnovato, ma è stato solo nel settembre 2016 che il modello, con la seconda generazione, è stato fatto diventare un SUV di medie dimensioni.

Oggi la terza generazione si sta preparando al debutto ed è stata avvistata di nuovo su strada, ancora totalmente camuffata ma con alcuni nuovi dettagli.

Una 5008 tutta nuova

La nuova Peugeot 5008 sarà diversa rispetto all'attuale, come confermano queste foto spia e come avevamo anticipato nell'articolo di approfondimento sulle prime immagini.

Le forme del nuovo SUV di medie dimensioni del Leone, infatti, dovrebbero essere meno tondeggianti rispetto all'attuale, con la carrozzeria, in particolare, che dovrebbe essere composta da linee più squadrate, ideate per massimizzare gli spazi interni e per accogliere fino a 7 passeggeri.

Peugeot 5008, le prime foto spia

Motori termici ed elettrici

Passando alla meccanica, è ormai quasi certo che il nuovo SUV medio del Leone sarà offerto sia con motori termici che elettrici. In queste foto, per esempio, guardando più da vicino il paraurti posteriore, si può notare una parte del sistema di scarico con un tubo che punta verso il suolo.

Questo è un indizio del fatto che il prototipo immortalato è probabilmente alimentato da un motore a combustione interna. Nonostante questo Peugeot ha già confermato che ci sarà una versione a zero emissioni della nuova 5008, basata sulla piattaforma STLA Medium e che potrà ospitare pacchi batteria da 87-104 kWh.

Le nuove foto spia della Peugeot 5008

La nuova 5008 dovrebbe debuttare intorno alla metà del 2024, con Peugeot che presenterà prima la più piccola 3008 tra pochi mesi.