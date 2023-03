La nuova Peugeot 5008 è stata annunciata qualche tempo fa in occasione dell'E-Lion Day, appuntamento nel quale la Casa ha annunciato i propri piani futuri sul tema dell'elettrico. Un elettrico che da qui al 2025 anni vedrà arrivare 5 nuove auto. Pokerissimo che si concluderà proprio con la versione alla spina del SUV 7 posti.

Dovrebbero mancare quindi ancora un paio d'anni circa al debutto della nuova Peugeot 5008, ma già oggi ecco arrivare le prime foto spia dei prototipi intenti ad affrontare i più classici dei test sulla neve. Muletti pesantemente modificati che fanno pensare a uno stile ormai già definitivo.

I primi indizi

Sembra quindi che il progetto, almeno per quanto riguarda il design, sia già stato definito. Se così fosse ci troveremo davanti a un SUV con sbalzi molto ridotti, come avviene sulla stragrande maggioranza delle auto elettriche, e maniglie che scompaiono nelle portiere per questioni di aerodinamica. Aspetto fondamentale per le auto elettriche.

La nuova Peugeot 5008 vista di lato

L'aspetto generale sembra comunque molto simile a quello della Peugeot 5008 attuale attuale, con forme regolari e tetto che corre praticamente parallelo al terreno per non penalizzare abitabilità e spazio di carico. Anche la nuova generazione infatti manterrà la configurazione 7 posti, con i sedili della terza che, una volta ripiegati, scompaiono sotto il piano di carico.

Il frontale del muletto della nuova Peugeot 5008 Si nota l'assenza dei terminali di scarico al posteriore della Peugeot 5008

Lo stile riprenderà invece alcuni elementi della Peugeot Inception, concept presentata al CES 2023. A cambiare maggiormente dovrebbero essere i gruppi ottici e la mascherina, chiusa sulla versione elettrica.

Purtroppo non ci sono foto degli interni della nuova Peugeot 5008 ma non dobbiamo aspettarci un iCockpit simile a quello visto sulla concept, anche se potrebbe debuttare un arredamento ancora più minimal a ridurre ulteriormente i tasti fisici.

Il frontale della Peugeot Inception potrebbe essere ripreso dai futuri modelli Il nuovo iCockpit visto sulla Peugeot Inception

Prima di tutto elettrica

La nuova Peugeot 5008 sarà basata sulla piattaforma modulare STLA Medium di Stellantis. Meccanica definita "BEV by Design", vale a dire studiata prima di tutto per ospitare motorizzazioni 100% elettriche. Questo significa batterie sistemate sotto il pavimento - ecco spiegato il passo particolarmente generoso - e ottimizzazione degli spazi. In questa configurazione, secondo quanto dichiarato da Stellantis tempo fa, le batterie avranno potenza compresa tra 87 e 104 kWh con autonomia massima di 700 km.

Il SUV 7 posti del Leone dovrebbe però essere venduto anche con motorizzazioni elettrificate, o mild hybrid o plug-in.