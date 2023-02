Il concept Inception ha dato il via a una nuova era per Peugeot. Il prototipo ha anticipato tutta una serie di soluzioni che saranno presenti sui modelli del domani, dal nuovo design fino all’avveniristico abitacolo.

La prima Peugeot a integrare buona parte di queste idee sarà la 3008 che sarà venduta anche come elettrica per la prima volta. Come sarà la seconda generazione del crossover francese? Scopriamolo col nostro render.

“Crossover” in tutti i sensi

Basandoci proprio sull’Inception e sulle prime foto spia dei muletti, abbiamo immaginato una e-3008 con forme decisamente poco convenzionali. Il crossover Peugeot avrà sempre un frontale d’impatto, con una calandra molto larga con effetto 3D e due nuovi “graffi” ai lati ripresi dal concept. I fari saranno sottili e integreranno ancora il classico artiglio del Leone.

Peugeot e-3008, il render di Motor1.com

Le fiancate saranno ancora più alte rispetto al modello attuale, con cerchi in lega che potrebbero arrivare anche a 20”. La parte più interessante è sicuramente il tre quarti posteriore, con un tetto arcuato quasi da coupé che potrebbe dare ancora più personalità e unicità alla e-3008.

Gli avveniristici interni della Peugeot Inception Concept

A bordo dovremmo trovare una nuova interpretazione dell’i-Cockpit, la caratteristica plancia che distingue le Peugeot sin dalla 208 di oltre 10 anni fa. Naturalmente, l’evoluzione non sarà così radicale come quella proposta sull’Inception, ma è lecito attendersi un quadro strumenti e un display centrale più grandi e con grafica avanzata per tenere sott’occhio ogni aspetto dell’auto.

Fino a 700 km con un “pieno” di corrente

Stando alle prime informazioni, la 3008 elettrica nascerà dalla piattaforma STLA Medium di Stellantis e sarà disponibile al lancio con tre motorizzazioni. La più potente dovrebbe avere una doppia unità elettrica per offrire la trazione integrale e permettere un’autonomia di circa 700 km.

Nel listino ci saranno anche versioni mild hybrid a benzina, forse dotate dello stesso 1.2 PureTech con cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti che sarà equipaggiato presto su 208, 2008, 308, 5008 e 408. E non mancheranno le ibride plug-in, che molto probabilmente avranno una batteria più grande per permettere più degli attuali 50-60 km a emissioni zero.

Per quanto riguarda i prezzi, considerando che le attuali ibride plug-in sono vendute tra i 45.000 e i 54.000 euro, è ragionevole pensare che le elettriche partiranno da almeno 50.000 euro.