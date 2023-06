La Peugeot 3008 è da sempre uno dei modelli chiave del marchio francese, apprezzato dal pubblico e pioniere nella gamma dei SUV/crossover di Peugeot.

Il ruolo strategico della 3008 è confermato dall'arrivo della terza generazione che viene svelata il prossimo mese di settembre e rappresenta il primo modello basato sulla nuova piattaforma elettrica STLA Medium di Stellantis.

Come per le generazioni precedenti, fondamentale è il ruolo del design della nuova Peugeot 3008, sia esterno che interno. Quello che si preannuncia come un moderno SUV coupé ha svelato per ora lo stile dell'abitacolo e da questo possiamo partire per tracciare un'evoluzione degli interni, dalla prima versione del 2008 sino a quella che debutta a fine 2023.

La prima Peugeot 3008 è figlia del suo tempo, anche dentro

Saliamo virtualmente a bordo della prima Peugeot 3008 che ha esordito nel 2008 e vediamo che, come consuetudine in quegli anni, c'è la classica impostazione del cruscotto con strumentazione a doppi quadranti circolari coperti da una palpebra ricurva. I numerosi pulsanti contribuiscono a creare un effetto "aeronautico" per il cockpit.

Le bocchette di aerazione sono sia tonde che squadrate e nel largo tunnel centrale trovano posto la grande leva del cambio, i comandi della climatizzazione e quelli dell'infotainment su schermo da 7" nella parte alta della plancia. Il volante di grande diametro ha tre razze e "inquadra" classicamente la strumentazione.

L'head-up display, ancora di prima generazione, è composto da un pannello mobile trasparente sulla plancia (solo per alcuni allestimenti) e al cruise control si aggiunge un'allerta visiva per la distanza di sicurezza. Il freno di stazionamento è già del tipo elettrico, cosa non comune sulle auto prodotte più di quindici anni fa, così come l'Hill Assist di serie.

Nel 2016 lo stile della 3008 di oggi

La seconda generazione delle Peugeot 3008, nata nel 2016, sfoggia l'innovativo e quasi futuribile i-Cockpit con quadro strumenti digitale (da 12,3") e rialzato in una discreta palpebra sulla parte superiore della plancia, oltre al volante di piccolo diametro spostato in basso e con due sole razze.

Il sistema di infotainment, ora su display da 8" (da 10" a partire dal restyling del 2020) al centro della plancia, ha anche la funzione di mirroring per Apple CarPlay e Android Auto, mentre l'i-Cockpit rialzato porta all'eliminazione dell'head-up display sul parabrezza.

I pulsanti di comando di climatizzazione, impianto audio, navigatore, telefono, impostazioni e app sono sagomati come eleganti tasti "piano-key". Tra gli ausili alla guida debuttano il cruise control adattivo, gli abbaglianti automatici e il sistema di riconoscimento dei limiti di velocità.

Peugeot 3008, il confronto interno tra la prima e la seconda generazione (2009-2016)

Il design di domani è nell'abitacolo della nuova 3008

La terza generazione delle Peugeot 3008, quella che sarà presentata a settembre 2023 (qui il nostro render in anteprima) ci mostra per la prima volta il Panoramic i-Cockpit in cui strumentazione digitale e schermo dell'infotainment si fondono in un unico display curvo da 21" che sembra fluttuare fin oltre la metà della plancia.

La parte destra dello schermo, accessibile a guidatore e passeggero, è di tipo touch e permette di gestire climatizzazione, navigazione, multimedia e connettività. La console centrale è priva della leva del cambio automatico, sostituita dai tasti a fianco del pulsante di accensione/spegnimento e ospita in alto gli i-Toggles sensibili al tatto che possono essere personalizzati per un accesso rapido a 10 funzioni preferite.

Peugeot e-3008, il render di Motor1.com

Il volante resta di dimensioni ridotte, come da tradizione dell'i-Cockpit, ma cambia il cuscino centrale con lo scudetto del Leone, comandi a feedback tattile e nuovi devioluci sottili. Le bocchette di aerazione cambiano forma e restano quasi mimetizzate nella plancia, mentre le finiture interne in tessuto e alluminio si evolvono assieme all'illuminazione ambientale estesa a tutta la larghezza di plancia e pannelli porta.

Peugeot 3008, il confronto interno tra la seconda e la terza generazione (2016-2023)