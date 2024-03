Nel corso della sua storia, la Panda è stata fuoristrada, SUV e city car di lusso, in alcune versioni ultraesclusive. Mai, però, l'abbiamo vista "scoperta".

Ecco perché la Fiat Marrakech presentata al Salone di Barcellona del 2003 è sicuramente uno dei concept più strani basati sull'auto più amata dagli italiani, nonché uno dei più stravaganti esposti durante la rassegna catalana. Un cabrio super compatta pensata per adattarsi nel migliore dei modi ai viaggi sul lungomare o anche per cavarsela sulle dune del deserto grazie alla trazione integrale.

Dalla città al fuoristrada

Dedicata all'omonima città marocchina, la Marrakech conferma le proporzioni della Panda di quegli anni. Lunga 3,57 metri, larga 1,61, alta 1,48 e con un passo di 2,30 metri, la Fiat ha le dimensioni adatte per le strette vie cittadine per risultare agile in ogni contesto.

Sul concept ci sono alcune soluzioni particolarmente interessanti, come le portiere basse e prive di finestrino e i sostegni tubolari che proteggono i passeggeri. E poi c'è la trazione integrale, un sistema con giunto viscoso che assicura il grip anche in condizioni difficili, senza ovviamente esagerare.

Fiat Marrakech concept car

L'eredità

Tecnologia e motorizzazione del concept Fiat sono sconosciute (nelle schede tecniche si parla solo genericamente di un navigatore satellitare e del cambio automatico Dualogic), ma per l'epoca non si tratta di un esperimento così azzardato. Le compatte cabrio, infatti, non sono cosa rarissima in quei tempi, con rivali come Citroen, Peugeot e Nissan che presentano modelli altrettanto interessanti.

Il frontale della Fiat Marrakech

Pensiamo, per esempio, alla C3 Pluriel, alla 206 CC e alla Micra CC, tutte auto basate su vetture compatte e trasformate in sfiziose cabriolet. Un segmento ormai scomparso da tempo, anche in virtù delle logiche di mercato.