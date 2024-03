DR Automobiles taglia i prezzi di listino di tutti i modelli dei quattro brand del gruppo (tranne i pick-up): EVO, DR, Sportequipe e ICH-X. Lo sconto arriva fino a 3.100 euro.

La ragione risiede nel "momento storico che stiamo vivendo", spiega il gruppo italiano, facendo riferimento all'inflazione crescente.

Una crescita costante

Negli ultimi anni la pandemia da Covid, la guerra in Ucraina, la crisi dei chip... hanno creato un problema finanziario dopo l'altro. In questo contesto DR Automobiles ha resistito e proprio grazie alla competitività dei prezzi ha registrato una costante crescita di popolarità. Già nei primi cinque mesi del 2022 i marchi DR ed EVO avevano raddoppiato i risultati rispetto al 2021.

Per il gruppo molisano, che offre un'ampia gamma di modelli composta da SUV con motore bi-fuel a GPL, a benzina o elettrico (tutti costruiti in Italia con componenti cinesi e in parte riprogettati per il nostro mercato), il ritocco dei listini verso il basso è un ulteriore passo in avanti. "L'obiettivo è stato costantemente quello di garantire al cliente un elevato value for money", spiega l'azienda.

Sportequipe 8 DR 5.0 ICH-X K2

I listini aggiornati

Gli interventi più consistenti sui listini vanno da uno sconto di 2.000 euro a uno di 3.100 euro, di seguito gli esempi principali: