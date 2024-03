La Cupra Terramar sta per arrivare. Il SUV compatto della Casa spagnola, più grande della Formentor, debutterà infatti nel corso del 2024 dopo essersi mostrato per la prima volta, in veste di concept, nel 2022.

Una novità importante per il brand, forse la più importante, accompagnata da altri debutti come quello della Tavascan - SUV elettrico da 340 CV - e del restyling di Leon e Formentor. Oggi però ci concentriamo sulla Cupra Terramar e sulle foto dei brevetti che ne svelano l'aspetto definitivo, di esterni e interni.

CUPRA Terramar 2024: lo stile

Come si può vedere il prossimo SUV della Casa spagnola sfoggia un frontale imponente, con vistose nervature sul cofano, griglia inferiore particolarmente generosa e gruppi ottici a sviluppo orizzontale, presumibilmente disponibili anche in versione a Matrix LED.

Si notano poi i passaruota allargati, cerchi in lega dal disegno specifico, spoiler posteriore, luci coast to coast e diffusore. Molti elementi a sottolineare la natura sportiva di Cupra.

Cupra Terramar 2024 Cupra Terramar 2024

Come detto le foto dei brevetti mostrano anche gli interni della Cupra Terramar, con design fatto di spigoli come la carrozzeria, touchscreen centrale a sbalzo, strumentazione digitale ed head up display. Un pieno di tecnologia oggigiorno irrinunciabile.

Cupra Terramar 2024, gli interni Cupra Terramar 2024, gli interni

Per quanto riguarda la meccanica non ci sono notizie certe. La piattaforma dovrebbe essere la MQB Evo del Gruppo Volkswagen, la stessa della nuova Audi Q3, con la quale la Cupra Terramar dovrebbe condividere buona parte dei powertrain. Di sicuro l'elettrificazione sarà massiccia, con powertrain plug-in in grado di raggiungere i 100 km di autonomia in modalità elettrica. Ci saranno poi versioni benzina mild hybrid, così come un diesel. Trattandosi di una Cupra poi non ci meraviglierebbe trovarci davanti a una versione con potenze sopra i 300 CV, con il 2.0 TSI protagonista, affiancato o meno da un modulo elettrificato. Improbabile invece la presenza del 5 cilindri Audi visto sulla Formentor VZ5.