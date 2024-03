Lunghezza: 4.233 mm

Larghezza: 1.836 mm

Altezza: 1.555 mm

Passo: 2.650

Bagagliaio: 318/904 litri

La Volvo EX30 rappresenta il modello attualmente più piccolo della Casa svedese e rientra nella strategia che porterà a produrre solo modelli elettrici entro il 2030. I powertrain sono infatti esclusivamente a batteria, inseriti in una piattaforma dedicata ad auto "alla spina".

Nonostante questo però la Volvo EX30 non è una campionessa di spazio, né in abitacolo né in bagagliaio, con concorrenti dirette che offrono maggior capienza a parità di dimensioni esterne.

Volvo EX30, le dimensioni

La Volvo EX30 è lunga 4,23 metri (4.233 millimetri), 21 cm in meno rispetto alla XC40. La larghezza è di 1.83 metri (1.836 mm) e l'altezza misura 1,55 metri (1.555 mm) mentre il passo - la distanza tra il centro ruota anteriore e quello posteriore - è di 2,65 metri (2.650 mm).

Volvo EX30, abitabilità e bagagliaio

Le dimensioni esterne a cavallo tra segmento B e C del SUV Volvo fanno si che all'interno l'abitabilità sia poco più che sufficiente. Lo spazio per le gambe per chi siede dietro è di 821 mm mentre quello per la testa di 974 mm. Per fare un esempio la Skoda Kamiq (lunga 4,24 metri) offre qualche centimetro in più in tutte le direzioni. Il tetto fisso in cristallo regala un'illuminazione più che buona, così da non rendere opprimente l'ambiente interno della Volvo EX30. Non c'è tunnel della trasmissione, così da non penalizzare chi siede al centro.

Decisamente sotto la media invece la capacità del bagagliaio che di base offre appena 318 litri e arriva a 904 abbattendo gli schienali posteriori, con schema 60:40. Il disegno è regolare e ci sono vari ganci e il pavimento si può regolare su due differenti altezze. Sotto il cofano anteriore è presente un frunk da 7 litri, ideale per riporre il cavo di ricarica o oggetti poco ingombranti.

Per quanto riguarda i motori la Volvo EX30 è disponibile in configurazione Single Motor a trazione posteriore o Twin Motor, con un motore elettrico per ciascun asse. Nel primo caso si può scegliere tra la versione con batteria LFP da 51 kWh e 344 km di autonomia dichiarata o con la NMC da 69 kWh e 475 km di autonomia, la stessa che alimenta la Twin Motor, con 450 km di autonomia.

Motorizzazione Potenza Alimentazione Batteria e autonomia Single Motor 272 CV Elettrico 51 kWh - 344 km Single Motor Extended Range 272 CV Elettrico 69 kWh - 480 km Twin Motor Performance 428 CV Elettrico 69 kWh - 480 km

Volvo EX30, le concorrenti con dimensioni simili

Tra i SUV e crossover compatti la scelta è ampia, ma concentrandoci sulle versioni 100% elettriche troviamo la Renault Megane E-Tech Electric, smart #1, MG4, Fiat 600 e Opel Mokka, tutte con lunghezze comprese tra 4,15 e 4,28 metri.