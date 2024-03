La gamma motori della Opel Grandland si amplia con l'arrivo del 1.2 PureTech mild hybrid da 136 CV. Si tratta dello stesso motore già presente sulle "cugine" Peugeot 3008 e 5008 (quest'ultime con 100 CV), che va ad affiancarsi al 1.2 benzina "semplice" da 130 CV, al 1.5 diesel da 130 CV e alle due versioni ibride plug-in da 225 e 300 CV.

I prezzi della Opel Grandland con il 1.2 mild hybrid da 136 CV partono da 37.000 euro.

Più brio

Come detto il motore lo conosciamo già: si tratta del classico 1.2 PureTech a 3 cilindri abbinato a un piccolo motore elettrico asincrono a magneti permanenti da 28 CV e 55 Nm, per un totale di 136 CV e 230 Nm di coppia.

Il propulsore a zero emissioni è posizionato all'interno della campana del cambio automatico, un nuovo doppia frizione a 6 rapporti, ed è alimentato da una batteria da 48 V e 432 Wh, montata a sua volta sotto il sedile del guidatore, così da non togliere spazio nel bagagliaio.

Opel Grandland mild hybrid

Manovre a motore spento

Come sulle altre auto del Gruppo Stellantis, il nuovo powertrain mild hybrid può comportarsi in alcune situazione anche come full hybrid. È infatti in grado di spingere la Opel Grandland in modalità 100% elettrica per una manciata di chilometri a bassa velocità, mentre in fase di decelerazione il motore elettrico funziona da generatore, ricaricando la batteria, per fornire poi nuovamente uno spunto aggiuntivo in fase di ripartenza.

In base a quanto dichiarato da Opel, il risparmio di carburante con la nuova motorizzazione mild hybrid rispetto a quella puramente termica è pari al 15% ed è disponibile su tutti gli allestimenti Edition, GS e Ultimate.

Opel Grandland Hybrid, i prezzi