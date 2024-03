Quarantadue. È questo il numero di candeline che la Opel Corsa spegne nel 2024. Ma, per lei, il tempo non passa mai, tant’è che proprio quest’anno si concede un profondo aggiornamento che la rende al passo coi tempi su tutti gli aspetti. Anzi per certi versi, i tempi, al confronto con la concorrenza diretta, li anticipa pure.

Powertrain ibrido, fari a matrice di LED rinnovati, motorizzazioni completamente elettriche, nuovo sistema connesso. Solo qualche esempio dell’arsenale di novità che la Opel Corsa 2024 sfodera per rimanere un punto di riferimento della categoria.

Dunque, alla luce di queste novità e dell’interesse e del successo che ha sempre riscosso dalle nostre parti, abbiamo scelto di dedicare alla Opel Corsa 2024 uno speciale F.A.Q.

L'auto protagonista

Il restyling ha introdotto anche un powertrain inedito per la Corsa elettrica, che per l’occasione ha cambiato nome in Electric, e abbiamo scelto proprio questa come protagonista del nostro video. Anche perché ora, per la prima volta, la si può avere con due powertrain differenti: da un lato la conferma del motore da 136 CV con batteria da 50 kWh e 356 km di autonomia, dall’altro un nuovo motore da 156 CV e batteria da 51 kWh, per 402 km dichiarati.

Ovviamente anche l’occhio vuole la sua parte. A cambiare, a livello estetico, è soprattutto il frontale, con l’introduzione dell’Opel Vizor, cioè la fascia nera che integra la calandra e il logo Opel unendo tra loro i gruppi ottici, i quali evolvono ulteriormente la tecnologia matrix-LED con l’aumento dei diodi. Non mancano ritocchi ai paraurti, davanti e dietro, nuovo lettering e anche inediti design per i cerchi in lega.

Anche all’interno dell'abitacolo ci sono importanti novità, specie per quanto riguarda il comparto infotainment, con schermi da 10" e 7" e un nuovo processore Qualcomm.

Insomma, tanta carne al fuoco e tanto da scoprire per rispondere a qualsiasi tipo di curiosità nel nostro "F.A.Q.".

Frequently Auto Questions

Già, ma cosa è F.A.Q? È l'acronimo di Frequently Asked Questions, cioè "domande poste frequentemente".

Si tratta, in altre parole, di quella classifica di domande che, all'interno di un sito o di un motore di ricerca, viene stilata tenendo conto dei bisogni più frequenti del lettore. Ecco, partendo proprio da tale principio, abbiamo deciso di realizzare un format che risponde direttamente alle "Frequently Auto Questions" in relazione a un particolare modello.

Dalle ricerche Google più cliccate possiamo perciò intercettare cosa viene chiesto più spesso e, di conseguenza, studiare risposte chiare ed esaustive, ma ovviamente non può mancare l'interazione con tutti i nostri follower sui social. E, allora, scriveteci in privato su Instagram o rispondendo alla storia in evidenza. Quali saranno le domande più frequenti sulla Opel Corsa Electric? Rimanete collegati, presto arrivano le risposte!