L'Opel Corsa Electric è la versione a zero emissioni dell'utilitaria di Russelsheim, recentemente rinnovata con un cospicuo lifting di metà carriera. Per il lancio sul mercato della versione elettrica aggiornata, la Casa presenta la versione Yes, offerta a un prezzo ridotto e con praticamente tutto di serie. Scopriamola.

Sportiva e ben allestita

La Opel Corsa Electric Yes ha una ricca dotazione di serie. Partendo dagli esterni, l'utilitaria tedesca a batteria è dotata del pacchetto estetico GS, con paraurti e cerchi specifici e l'iconico frontale Vizor, dotato dei nuovi fari a sviluppo orizzontale.

Il colore scelto per il lancio è il Rekord Red, che rimanda ad alcune tinte storiche della casa ed è abbinato, ancora una volta, a numerosi dettagli scuri di serie.

Opel Corsa Electric Yes 2024

Il contrasto tra rosso e nero continua anche all'interno. All'anteriore, infatti, i designer hanno scelto di posizionare dei nuovi sedili sportivi in tessuto/pelle premium. Allo stesso tempo il rivestimento del tetto è stato scelto di colore nero e abbinato a numerosi altri dettagli che richiamano alla sportività.

A livello tecnologico, invece, oltre ai numerosi sistemi di assistenza alla guida di serie, la Corsa Electric Yes è dotata anche del sistema keyless, dei sensori di parcheggio posteriori e del climatizzatore automatico.

A livello di infotainment, infine, trova posto il nuovo sistema della casa con Apple CarPlay e Android Auto, che include un touchscreen a colori da 10 pollici, l'integrazione wireless dello smartphone e i servizi OpelConnect.

Opel Corsa Electric Yes, gli interni

Potente il giusto

Dal punto di vista tecnico, infine, la Opel Corsa Electric Yes è dotata del "classico" motore elettrico da 100 kW o 136 CV con 260 Nm metri di coppia, abbinato a una batteria da 50 kWh che, secondo Opel, le permette di percorrere con una singola ricarica fino a 357 km (ciclo WLTP). L'auto è già ordinabile in Italia versando una rata mensile di 109 euro.