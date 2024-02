La gamma motori della Opel Astra si amplia con l'arrivo del 1.2 PureTech mild hybrid da 136 CV, già visto sulle Peugeot 3008 e 5008 e in arrivo anche su altri modelli del Gruppo Stellantis. Disponibile sia in abbinamento alla 5 porte sia con la Sports Tourer si affianca così al 1.2 benzina da 130 CV, il diesel da 130 CV, il plug-in da 180 e 225 CV e l'elettrico da 156 CV.

I prezzi della Opel Astra con il 1.2 mild hybrid da 136 CV partono da 31.900 euro per la 5 porte e 33.100 per la wagon.

Più brio

Come detto si tratta dello stesso propulsore portato al debutto dai SUV Peugeot, composto dal 1.2 turbo benzina 3 cilindri e un elettrico asincrono a magneti permanenti da 29 CV e 55 Nm, inserito (assieme a inverter e centralina) nel cambio automatico doppia frizione a 6 rapporti e alimentato da una batteria da da 48 V e 432 Wh montata sotto il sedile del guidatore, così da non togliere spazio nel bagagliaio.

Un mild hybrid capace di comportarsi anche come full hybrid, spingendo la Opel Astra in modalità 100% elettrica per una manciata di secondi e a bassa velocità. In fase di decelerazione il motore elettrico funziona invece da generatore, ricaricando la batteria, così da fornire anche uno spunto aggiuntivo in fase di ripresa.

I dati dichiarati parlano di un risparmio di carburante pari al 15% rispetto al 1.2 PureTech da 130 CV, con taglio anche di emissioni e la possibilità di percorrere tratti cittadini in modalità elettrica per il 50% del tempo.

Il 1.2 mild hybrid è disponibile su tutti gli allestimenti di Opel Astra 5 porte e Astra Sports Tourer, a eccezione del GSe, riservato alla versione plug-in.

Opel Astra 5 porte Hybrid, i prezzi

Allestimento Prezzo Opel Astra Hybrid Edition 31.900 euro Opel Astra Hybrid GS 34.700 euro Opel Astra Hybrid Ultimate 38.600 euro

Opel Astra Sports Tourer Hybrid, i prezzi