Il gruppo Stellantis ha ottenuto nel 2023 dei risultati finanziari e livelli di vendite in crescita rispetto all'anno precedente, con un dato che spicca su tutti gli altri: l'utile netto ha raggiunto quota 18,6 miliardi di euro, una cifra che rispetto ai 16,77 miliardi di euro del 2022 rappresenta un netto +11%.

In espansione è anche il fatturato di Stellantis che nel 2023 arriva a 189,5 miliardi di euro, in crescita del 6% sul 2022. Non meno positivo è il dato delle vendite globali di auto e veicoli commerciali che tocca 6,16 milioni di unità (+6,6%). Le consegne di veicoli elettrici salgono del 21%.

Bene le vendite in Europa, male in Cina e Asia

Particolarmente interessanti sono anche i dati delle vendite per area geografica che ci parlano di un gruppo Stellantis in buona crescita nell'Europa allargata (+7,1%) e, con numeri inferiori, nella regione Medio Oriente Africa (+56,5%). Più in crisi risulta invece il mercato asiatico dove Stellantis scende del 19,6%. Piccola crescita globale per Maserati, a quota 26.600 consegne (+2,7%).

Europa allargata: 2.814.000 (+7,1%)

Nord America: 1.903.000 (+2,2%)

Sud America: 879.000 (+2,3%)

Medio Oriente e Africa: 443.000 (+56,5%)

Cina, India, Asia, Pacifico: 102.000 (-19,6%)

Stellantis fa anche sapere che nel 2023 sono stati corrisposti 6,6 miliardi di euro agli azionisti sotto forma di dividendi e riacquisti di azioni, con un aumento del 53% rispetto ai 4,3 miliardi di euro del 2022.

Un premio di 1,9 miliardi di euro ai dipendenti

In base ai buoni risultati 2023 Stellantis distribuisce anche quest'anno un premio di 1,9 miliardi di euro ai dipendenti sulla base del piano di retribuzione variabile e partecipazione agli utili "Share to Win".

Lo stabilimento Stellantis di Atessa

Lanciato a fine 2023 in Francia e in Italia, il piano di pagamento a performance coinvolge a oggi il 95% dei dipendenti Stellantis e nel 2024 sarà esteso ai 242.000 lavoratori aventi diritto in tutto il mondo.

"Continueremo a essere solidi anche in previsione di un turbolento 2024"

Carlos Tavares, il ceo di Stellantis, ha così commentato i risultati 2023:

"Abbiamo da poco superato il traguardo dei tre anni dalla nascita di Stellantis e desidero ringraziare calorosamente tutti i team che, operando con elevati standard di eccellenza, stanno contribuendo in maniera determinante al nostro percorso di crescita, nonostante le avversità del momento.

Carlos Tavares