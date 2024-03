L'idea della Volkswagen ID.3 è nata negli anni '80. Tra le fonti di ispirazione di quest'elettrica, infatti, c'è la IRVW Futura, una concept car presentata da Volkswagen nel 1989 con carrozzeria azzurra, tetto bianco, portiere dall'ampia vetratura e un abitacolo molto spazioso.

Una forma a "uovo" all'epoca futuristica ma oggi apprezzata da migliaia di automobilisti in tutto il mondo, che, tra le tante cose e in tempi ben più recenti, ha avuto il compito di trasportare l'azienda nell'Era elettrica.

Un futuro azzurro

La Volkswagen IRVW Futura viene presentata al Salone di Francoforte nel 1989 come esercizio di stile - o auto "laboratorio" - ideato per esplorare nuove soluzioni in termini di design e di modularità dell'abitacolo.

Le sue forme esterne sono in stile "monovolume" e la carrozzeria è dotata di due sole portiere ad apertura ad ali di gabbiano e di quattro ruote sterzanti: una soluzione, quest'ultima, pensata per ridurre il raggio di sterzata a basse velocità o incrementarlo alle alte.

Volkswagen IRVW Futura Concept

Guardando le poche foto ufficiali disponibili, uno dettagli che salta all'occhio è il colore scelto per la presentazione, un azzurro acceso ripreso poi in maniera quasi identica dai progettisti di Wolfsburg per svelare al mondo la ID.3, presentata esattamente 30 anni più tardi, al Salone di Ginevra del 2019.

A catturare l'attenzione sono poi anche i quattro fanali, ispirati a quelli di auto della Casa contemporanee come per esempio la Polo II per quanto riguarda i posteriori, e i due terminali di scarico: una novità per il segmento della Futura.

Le similitudini con la Volkswagen ID.3

A benzina ma innovativa

Nel 1989 l'elettrico non è ancora una priorità. La Futura, dunque, viene realizzata dalla divisione Integrated Research Volkswagen (da qui il nome IRVW) con un motore a benzina da 1,7 litri, capace di erogare fino a 82 CV di potenza e 155 Nm di coppia e dotato, tra le tante cose, di un innovativo sistema di raffreddamento per evaporazione, che permette all'auto di fare a meno del radiatore.