La tecnologia LiDAR è il futuro della guida assistita e autonoma. Le prime applicazioni sui modelli di serie sono già arrivate, con Volvo e Polestar su tutte, con le rispettive EX90 e Polestar 4. Ma ci sono anche tanti altri brand pronti a investire su questo tipo di tecnologia.

A tal proposito, Stellantis Ventures, il fondo di venture capital di Stellantis N.V., ha recentemente annunciato un investimento significativo in SteerLight, un'azienda leader nello sviluppo di tecnologie LiDAR (Light Detection and Ranging) di nuova generazione.

Come funziona

La tecnologia avanzata di SteerLight si basa sulla fotonica del silicio, che combina materiali semiconduttori universali con connettività ottica ad alta velocità. Questo sistema permette una rilevazione tridimensionale dell'ambiente circostante con una precisione e risoluzione senza precedenti, mantenendo allo stesso tempo costi di produzione inferiori rispetto alle soluzioni LiDAR attualmente disponibili sul mercato.

Nata come spinoff dell'istituto francese di ricerca tecnologica CEA-Leti, SteerLight sviluppa un LiDAR basato sulla tecnologia fotonica del silicio con modulazione in frequenza (FMCW), consentendo l'integrazione del dispositivo su un microchip. Questa soluzione priva di parti mobili offre una notevole flessibilità di utilizzo nel settore automobilistico, superando i limiti dei tradizionali sistemi LiDAR in termini di dimensioni e costi.

Secondo Stellantis, le capacità offerte da questa tecnologia LiDAR rappresentano un significativo miglioramento per i sistemi di assistenza alla guida che saranno implementati sui futuri modelli del Gruppo.

In linea con Dare Forward 2030

Attiva dal 2022, Stellantis Ventures ha già investito in 12 startup e in un fondo dedicato alla mobilità, concentrando i suoi sforzi nello sviluppo e nell'adozione di tecnologie all'avanguardia.

Ned Curic, Chief Engineering & Technology Officer di Stellantis, ha evidenziato l'importante di questo investimento come parte del piano strategico Dare Forward 2030:

"L’individuazione di tecnologie innovative che forniscano valore aggiunto ai nostri clienti su larga scala è un punto cruciale del nostro piano strategico Dare Forward 2030. I miglioramenti nella guida autonoma rimangono una priorità per Stellantis. Grazie alla rivoluzionaria tecnologia di SteerLight, ora sarà possibile ampliare e migliorare le applicazioni ADAS”.

François Simoens, cofondatore e CEO di SteerLight, ha espresso la sua soddisfazione per l'accordo raggiunto: