Si parla tanto della morte del motore a combustione interna, ma le più grandi case automobilistiche stanno ancora investendo miliardi in nuovi modelli ICE.

Stellantis, ad esempio, ha deciso di destinare l'equivalente di 6 miliardi di dollari (il più grande investimento di sempre nel settore automobilistico sudamericano) per lanciare oltre 40 novità di prodotto e sviluppare motori flex-fuel, ovvero propulsori a combustione interna progettati per funzionare con benzina ed etanolo.

Cosa prevede l'investimento

Stellantis sta anche progettando veicoli con configurazione ibrida-flex e ibrida-flex plug-in per un'efficienza ancora migliore, combinando il versatile motore a combustione con una batteria. Inoltre, nella stessa regione produrrà almeno un'auto completamente elettrica con investimenti che saranno effettuati tra il 2025 e il 2030.

Questi motori flex-fuel elettrificati sono stati sviluppati per adattarsi a diversi modelli dell'ampio portafoglio di Stellantis. Inoltre, tutti saranno compatibili con le linee di produzione esistenti in Sud America per mantenere bassi i costi. Nuovi modelli ibridi flex-fuel sono previsti per la fine del 2024 e alcuni veicoli avranno un cambio automatico a doppia frizione.

Un mercato in ascesa

La regione rappresenta un grande business per il conglomerato automobilistico, considerando che Stellantis detiene una quota di mercato del 31,4% in Brasile e del 23,5% in tutto il Sud America. È inoltre in cima alle classifiche di vendita in Argentina e Cile.

L'anno scorso, Stellantis ha movimentato più di 878.000 veicoli in questo mercato ed è anche leader nel segmento dei veicoli commerciali, con una quota del 28,6%. Il motivo principale per cui Fiat è stato il marchio più venduto di Stellantis nel 2023, per il terzo anno consecutivo, è stata infatti la sua eccellente performance in Sud America.