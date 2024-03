Le hypercar sono da sempre un buon investimento per il futuro parlando di auto, soprattutto quando si tratta di Bugatti. La Casa francese in questi anni ci ha abituato ad alcuni capolavori dell'ingegneria, capaci di raggiungere velocità di punta vicine o superiori ai 400 km/h.

Tra queste speciali auto c'è la Bugatti Divo, la sportiva ideata anche per l'utilizzo in pista prodotta tra il 2018 e il 2021 in appena 40 esemplari. Se la volete acquistare nuova siete quindi fuori tempo massimo, ma se vi accontentata di un usato garantito in Austria c'è un'occasione davvero rara.

Ce ne sono poche

L'esemplare di Bugatti Divo trovato in vendita in Austria, in base a quanto riportato dal magazine Autoevolution, è stato immatricolato per la prima volta nel mese di luglio 2020. In questi (quasi) 4 anni di utilizzo ha accumulato una percorrenza di soli 489 km.

Anche se il concessionario austriaco non ha pubblicato foto ufficiali, l'auto dovrebbe essere uno degli esemplari di colore grigio e, parlando del suo valore, il prezzo richiesto dal venditore per portarsela a casa è di 10.115.000 euro, ovvero circa il doppio di quanto veniva richiesto da Bugatti stessa per un modello nuovo. Decisamente un ottimo investimento per il primo proprietario.

L'ultima Bugatti Divo consegnata a un cliente europeo

W16 pistaiola

Con la Divo, l'obiettivo dei tecnici Bugatti è stato quello di creare un'auto dal comportamento in curva preciso. Rispetto alla Chiron da cui deriva, infatti, questa super sportiva ha camber aumentato, sterzo e sospensioni affinati e l’abitacolo svuotato del superfluo per ridurre i pesi.

Sotto il cofano, invece, trova posto l'ormai collaudato powertrain composto dall'8.0 W16 da ben 1.500 CV, abbinato al cambio a doppia frizione a sette rapporti e alla trazione integrale, capace di spingere l'hypercar fino a 380 km/h. Lo 0-100? 2,4 secondi.