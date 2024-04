Ferrari e Porsche, le due aziende automobilistiche più redditizie

Una cosa è vendere auto e guidare le classifiche di volume e un'altra è fare soldi vendendo auto. Essere popolari non significa necessariamente guadagnare e ci sono due marchi dell'industria automobilistica che lo sanno perfettamente. Ferrari e Porsche, due dei marchi più iconici, hanno registrato i margini più alti nel 2023 nonostante siano in fondo alla classifica dei volumi dell'anno.

L'ultima analisi dei risultati finanziari pubblicati dalla maggior parte delle case auto occidentali (quelle provenienti da Europa, Stati Uniti, Giappone e Corea) e da due OEM cinesi indica che il settore ha avuto un anno molto buono in termini di ricavi e profitti. I dati raccolti per 24 OEM indicano che i ricavi (ovvero il denaro ottenuto dalla vendita di automobili e da altre attività) sono aumentati dell'11%, raggiungendo i 2,25 trilioni di euro.

L'aumento dei ricavi non è dovuto principalmente all'incremento delle unità vendute (+9%), ma all'aumento dei prezzi delle auto. Il gruppo Volkswagen, Toyota e Stellantis hanno registrato i ricavi più elevati, con aumenti rispettivamente del 15%, 11% e 6%. In sostanza, tutti i 24 produttori di autoveicoli del settore hanno registrato aumenti, ad eccezione di Isuzu, i cui ricavi sono rimasti stabili.

Ferrari guadagna ancora di più

La classifica cambia radicalmente se si guarda alla redditività di queste aziende. Nel 2023, tutte insieme hanno realizzato 187,8 miliardi di euro di profitti operativi (il denaro guadagnato dopo aver pagato le spese necessarie). Questo totale è aumentato del 18% rispetto al 2022, quando gli stessi OEM hanno registrato un totale di 159,4 miliardi di euro. L'aumento del 18% è superiore alla crescita dei ricavi, il che significa che il margine del settore è passato dal 7,8% del 2022 all'8,4% del 2023.

Il leader continua a essere la Ferrari. L'azienda italiana non è solo un punto di riferimento per le auto sportive in tutto il mondo, ma anche una vera e propria macchina da soldi. Nel 2023 la Ferrari ha consegnato 13.663 supercar, con un fatturato totale di 5,97 miliardi di euro, in crescita rispettivamente del 3,3% e del 17%. Ciò significa che l'azienda è stata in grado di vendere auto più costose rispetto al passato e di guadagnare di più da altre attività come la Formula 1 o il merchandising.

I tre costruttori più profittevoli nel 2023 (margine operativo 2023. Fonte: OEM)

I profitti operativi della Ferrari sono stati di 1,61 miliardi di euro, pari al 27% del fatturato totale. Si tratta di un margine operativo enorme che conferma la solida posizione della Ferrari nel settore. In altre parole, l'azienda ha trattenuto 27 centesimi per ogni euro di vendite. L'anno scorso la percentuale era del 24%. Nessun'altra casa automobilistica si avvicina a questi brillanti risultati.

Anche Porsche brilla

L'altro vincitore dell'anno è Porsche con i suoi 7,28 miliardi di euro di profitti su 40,53 miliardi di euro di ricavi. Il suo margine operativo è rimasto stabile al 18%, il secondo più alto dopo quello della Ferrari. Porsche ha beneficiato dell'aumento delle vendite della sua ammiraglia 911 e della Taycan, mentre i suoi tre SUV hanno rappresentato il 55% dei volumi globali.

I tre costruttori con il più alto reddito nel 2023 (margine operativo 2023. Fonte: OEM)

Tra gli altri grandi protagonisti c'è Jaguar Land Rover, che è passata da una perdita nel 2022 a un utile l'anno scorso. Anche Toyota, Kia e il Gruppo BMW hanno registrato un forte aumento del margine operativo. Tra i grandi OEM, Stellantis è in testa con un margine dell'11,8%, seguita da Toyota, Hyundai e Suzuki.

Gli unici due produttori cinesi presenti, BYD e Great Wall Motors (le altre aziende non hanno ancora pubblicato i loro risultati), hanno registrato risultati contrastanti, confermando che si trovano in una fase di crescita dei volumi delle unità, mentre la redditività non è ancora la priorità.

Margine Operativo

2022 2023 Variazione % Ferrari 24% 27% +3% Porsche 18% 18% 0% Gruppo BMW 9,8% 11,9% +2,1% Stellantis 11,3% 11,8% +0,5% Kia 8,4% 11,6% +3,3% Daimler 12,3% 11,4% -0,9% Toyota 7,2% 11,1% +3,9% Jaguar Land Rover -1,9% 11% +12,9% Subaru 6,4% 9,5% +3,1% Hyundai 6,9% 9,3% +2,4% Tesla 16,8% 9,2% -7,6% Isuzu 7,7% 9,1% +1,4% Suzuki 7,1% 8,5% +1,4% Mitsubishi 7,6% 7,2% -0,4% Gruppo Volkswagen (inclusa Porsche) 7,9% 7% -0,9% BYD 5,1% 6,3% +1,2% Honda 5,7% 5,8% +0,1% GM 6,6% 5,4% -1,2% Volvo 6,8% 5% -1,8% Mazda 4,1% 5% +0,8% Renault 4,7% 4,7% 0% Nissan 3,5% 4,6% +1,1% Ford 4% 3,1% -0,9% Great Wall 4,8% 1,6% -3,2% Aston Martin -10,3% -6,8% +3,5%

L'autore dell'articolo, Felipe Munoz, è Automotive Industry Specialist di JATO Dynamics.