Le Ferrari fanno gola a molti e la lista di VIP che nel corso della storia ne hanno posseduta una (almeno una) è talmente lunga che non si può raccontare. Oggi sta facendo notizia la consegna della prima Ferrari Roma in Italia perché a possederla è il noto rapper Fedez, che ha subito raccontato tutto sui social.

Insieme a lui ci sono molti nomi famosi che possiedono una Ferrari e in questo articolo ne ricordiamo alcuni. Poi c'è anche chi è finito nella "lista nera", personaggi famosi che - sebbene possano permettersi una Ferrari - non potranno averne una, come Justin Bieber, Nicolas Cage o Kim Kardashian.

Quale Ferrari in garage?

Oggi Fedez ha mostrato la sua Ferrari Roma mentre ne riceveva le chiavi in compagnia del padre Franco Lucia. "Ragazzi, la prima Ferrari Roma consegnata in Italia ed è con il tettuccio in tela. Non la fanno da 60 anni. Che eleganza, possiamo dirlo? L'ha configurata il papà per me", racconta sui social e poi dice: "La guiderà lui più di me".

Ferrari Roma Spider

Non sappiamo esattamente quanto gli sia costata (il prezzo base parte da 250mila euro, ma molto dipende dalla personalizzazione), però vediamo che l'ha scelta in azzurro con interni beige. Zlatan Ibrahimovic, invece, è stato recentemente fotografato a Milamo con una Ferrari Purosangue, dopo che per il compleanno si era regalato una SF90 Spider.

Il chitarrista e cantante Sammy Hagar, il golfista Ian Poulter, il pilota di F1 Lewis Hamilton e pure Felipe Massa hanno preferito LaFerrari.

L'attore Keanu Reeves a Fiorano Benjamin Sloss con la moglie Christine

L'attore Keanu Reeves aveva fatto un giro a Fiorano sulla 488 GTB, così come tanti altri volti noti sono stati accolti dall'azienda per vedere e provare le supercar del Cavallino Rampante (tra gli altri possiamo ricordare il cantautore John Newman, la tennista Marion Bartoli o la popstar asiatica JJ Lin).

L'attore Rober Downey Jr. possiede una Ferrari California T, come il pilota Sebastian Vettel, che ha anche una FXX K. E proprio una FXX K è stata regalata da Benjamin Sloss (vice presidente di Google) alla moglie Christine per 2,5 milioni di euro.

La lista dei "cattivi"

Attenzione: Ferrari non ha mai ufficializzato una black list, ma si dice che alcuni VIP non possano essere suoi clienti. Ad esempio Nicolas Cage avrebbe pubblicizzato la sua Ferrari senza permesso e quindi sarebbe stato escluso per ulteriori acquisti, così come il boxer Floyd Mayweather che avrebbe venduto la sua Ferrari prima di un anno (la regola sarebbe quella di non poterla rivendere nel primo anno per evitare speculazioni).

Il rapper 50 Cent avrebbe parlato troppo male della sua 488 e Justin Bieber sarebbe stato escluso perché ha ridipinto la sua Ferrari. Kim Kardashian invece non sarebbe gradita tra la clientela perché le sue fonti di guadagno non combacerebbero con i valori di Maranello.