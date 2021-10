Si dice che la vita inizi a 40 anni. Che sia vero o meno, quella di Zlatan Ibrahimovic, attaccante svedese del Milan, è cominciata con un regalo davvero speciale: una Ferrari SF90 Spider, bolide di Maranello da 1.000 CV ibridi e prestazioni da urlo. L'auto stradale più potente mai creata dalla Cavallina, un ottimo modo per festeggiare l'ingresso nell'era degli "anta".

Un regalo da 473.000 euro (salvo personalizzazioni) presentato, come d'obbligo, sui social con un semplice post "Happy Birthday to Zlatan" e la foto dell'hypercar Ferrari, con carrozzeria color oro.

Garage sempre più ricco

Quella di Ibra per le auto non è certo una passione recente ed è stata alimentata negli anni con "sfizi" decisamente d'effetto. E costosi. Un anno fa, allo scoccare dei 39 anni, si era regalato una Porsche 911 Targa 4S, mentre le candeline della torta dei 38 anni erano state spente pensando alla Ferrari SP2 Monza, la barchetta 2 posti con motore V12 che l'asso svedese si era regalato per festeggiare il compleanno.

Una collezione decisamente ricca che negli ultimi 3 anni si è arricchita di ben 2.260 CV "spalmati" su 3 auto. Non c'è che dire, Ibrahimovic sa festeggiare molto bene i propri compleanni.

La regina di Maranello

Presentata poco meno di un anno fa la Ferrari SF90 Spider rappresenta la "scoperta" più potente mai prodotta in quel di Maranello, con lo stesso powertrain della coupé: 4.0 V8 biturbo da 780 CV sommato a un motore elettrico posteriore MGUK e due elettromotori anteriori RAC-e (totale 162 kW – 220 CV) per un totale di 1.000 CV. E la possibilità di viaggiare in elettrico per circa 25 km.

Il tutto raggiungendo i 340 km/h di velocità massima e passando da 0 a 100 k m/h in appena 2,5".