A marzo il mercato dell'auto in Italia ha registrato una battuta d’arresto. Dopo mesi di crescita rispetto all'anno precedente, complici anche i due giorni lavorativi in meno, ha registrato una flessione del 3,7% con 162.083 nuove auto immatricolate rispetto alle 168.324 di marzo 2023.

Il primo trimestre di quest'anno resta comunque positivo (+ 5,7%), se confrontato con lo stesso periodo del 2023, ma su gennaio-marzo 2019, cioè i livelli pre-Covid, è sempre in calo (-16,1%). Colpa anche dei nuovi incentivi che non arrivano.

Se infatti si guardano i dati di marzo per alimentazione, si evince che le BEV sono rimaste ferme a quota 3,3% e le PHEV al 3,5%, sul totale mercato. "Anche i risultati di marzo delle immatricolazioni di auto BEV e PHEV, in lieve calo rispetto a febbraio le prime e in leggero rialzo le seconde, confermano come la prolungata attesa degli incentivi stia determinando una paralisi del mercato di tali motorizzazioni", ha commentato il Presidente dell’UNRAE Michele Crisci.

Le alimentazioni più vendute

L'analisi della struttura del mercato mostra una flessione dei privati consistente (hanno perso quasi 1 punto, fermandosi al 49,7% di quota. Il noleggio a lungo termine è sceso al 21,0% di quota nel mese (-6,7 p.p.), mentre quello a breve termine è salito al 12,4%.

Tra le alimentazioni, le auto a benzina hanno guadagnato 3 punti di quota, attestandosi al 31,4% del totale (31,0% nel cumulato), con la Citroen C3 che si è confermata la più venduta del mese (4.053), e le diesel hanno continuato a diminuire, registrando a marzo un calo a doppia cifra (-5,1 punti, al 15,2% del totale nel mese), con la Volkswagen T-Roc (1.379) in cima alla Top Ten.

Le auto Gpl hanno confermato il 7,6% di quota nel mese e il 9,2% dei primi 3 mesi dell’anno e quelle a metano si sono fermate ad appena lo 0,2% del mercato, sia nel mese che nel cumulato. Da notare, a proposito di GPL, l'entrata in Top Ten di DR 5.0 (311) ed EVO 5 (213).

Le vetture ibride hanno continuato la loro crescita guadagnando 4,5 punti che le hanno portate al 39,0% di quota, al 38,3% nel cumulato (+2,5 p.p.), con un 11,0% per le full hybrid e 28,0% per le mild hybrid. Le auto BEV hanno perso 1,5 punti e si sono fermate al 3,3% di share (al 2,9% in gennaio-marzo), le PHEV sono rimaste piuttosto stabili, con 0,8 punti rispetto a un anno fa, al 3,5% (3,2% nel cumulato).

Le auto a benzina più vendute a marzo 2024

Citroen C3 (4.053) Jeep Avenger (2.961) Volkswagen T-Cross (2.775) Peugeot 208 (2.752) MG ZS (2.747) Peugeot 2008 (2.191) Toyota Aygo X (2.187) Volkswagen T-Roc (2.024) Opel Corsa (1.855) Volkswagen Taigo (1.571)

Le auto diesel più vendute a marzo 2024

Volkswagen T-Roc (1.379) Mercedes GLA (1.271) Jeep Renegade (1.230) Fiat 500X (1.037) Jeep Compass (1.037) Alfa Romeo Stelvio (984) Volkswagen Tiguan (975) Ford Focus (926) Fiat Tipo (887) Peugeot 3008 (786)

Le auto GPL più vendute a marzo 2024

Dacia Sandero (4.071) Dacia Duster (2.039) Renault Captur (1.689) Renault Clio (1.104) Lancia Ypsilon (636) Dacia Jogger (449) Fiat Panda (398) Kia Sportage (330) DR 5.0 (311) EVO 5 (213)

Le auto a metano più vendute a marzo 2024