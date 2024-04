Il mercato delle auto usate rallenta a marzo 2024. Secondo i numeri riguardanti il settore, elaborati come ogni mese dall'ACI, il terzo mese del nuovo anno ha fatto registrare in Italia 375.314 trasferimenti di proprietà (moto incluse), per una diminuzione complessiva del 4,5% rispetto allo stesso mese del 2023 (393.114 volture e radiazioni).

Anche a marzo la Regione in cui si sono registrati più scambi è stata la Lombardia, seguita dal Lazio, dal Veneto e dall'Emilia Romagna. Per le Regioni del Sud Italia, invece, al primo posto la Campania, seguita a ridotta distanza dalla Sicilia.

Netto calo, ma non nelle radiazioni

Nel mese di marzo, come accade ormai da tempo, le alimentazioni che hanno totalizzato un maggior numero di passaggi di proprietà e minivolture sono state le benzina e diesel tradizionali.

Nello stesso periodo, però, hanno registrato una discreta crescita anche i passaggi di proprietà delle ibride a benzina, ora a quota 8,5% sul totale, e delle auto a gpl, a quota 7,5% sul totale. Grande salita, infine, anche per le ibride a gasolio (+71,9%), che così hanno raggiunto una quota vicina al 2% del totale.

Per scendere più nei dettagli, quindi, per ogni 100 autovetture nuove a marzo ne sono state vendute 162 di seconda mano. Ma non è tutto, a differenza del numero di volture, a crescere nel secondo mese del nuovo anno è stato il numero delle radiazioni, che, per quanto riguarda le auto, ha fatto registrare un aumento del +8,3% rispetto allo stesso mese nel 2023.

Passaggi al netto delle minivolture

Quota Marzo 2023 Quota Marzo 2024 VAR% Benzina 37% 36,6% -2,9% Diesel 46,9% 44,4% -7,2% Elettrico 0,5% 0,7% +48,4% Benzina GPL 7,1% 7,6% +4,6% Ibride benzina 4,7% 6,8% +41,3% Ibride gasolio 0,7% 1,2% +70,6%

Dove si scambiano più auto usate (passaggi netti)

Regione Marzo 2023 Marzo 2024 VAR % Lombardia 44.260 44.182 -0,2% Lazio 28.618 27.201 -5,0% Veneto 21.879 22.264 +1,8% Campania 25.359 24.976 -1,5% Sicilia 23.686 22.256 -6,0% Piemonte 21.422 21.015 -1,9% Emilia Romagna 20.450 20.794 +1,7% Puglia 19.224 19.023 -1,0% Toscana 16.798 16.652 -0,9% Calabria 8.708 8.753 +0,5% Sardegna 8.709 8.103 -7,0% Marche 6.582 6.691 +1,7% Liguria 6.347 5.985 -5,7% Abruzzo 6.184 6.137 -0,8% Friuli Venezia Giulia 5.591 5.855 +4,7% Trentino Alto Adige 7.772 5.803 -25,3% Umbria 4.546 4.582 +0,8% Basilicata 2.583 2.642 +2,3% Molise 1.559 1.558 -0,1% Valle d'Aosta 668 654 -2,1%

Fonte: ACI – Automobile Club d'Italia