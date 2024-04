Si attendono i nuovi Ecoincentivi il prossimo maggio, ma ad aprile ci sono Case automobilistiche che compensano con offerte interne: ne è un esempio il Toyota WeHybrid Bonus su un modello dai buoni dati di vendita come la Toyota Yaris Cross.

Nel dettaglio, combinando il Bonus in caso di permuta o rottamazione per un veicolo posseduto da almeno 5 mesi e il finanziamento Easy Next, la Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid da 115 CV in allestimento Active passa da 28.650 euro a 25.150 euro, come di consueto ad esclusione dell'Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) e del contributo per lo smaltimento dei Pneumatici Fuori Uso (PFU): lo sconto complessivo è quindi di 3.500 euro.

La pratica di apertura ha un costo di 390 euro, con un anticipo di 6.530 euro, e si prosegue con 47 rate mensili da 158,68 euro (TAN 5,99%, TAEG 7,19%), con spese di incasso di 3,90 euro per ogni rata. La maxi rata finale, o Valore Futuro Garantito (VFG), è di 15.718,75 euro, valido per un limite chilometrico annuo di 10.000 km.

Nell’offerta non sono compresi servizi aggiuntivi, che si possono comunque richiedere; in più, Toyota consente di aggiungere alcuni vantaggi, come la garanzia Relax Plus fino a 15 anni effettuando regolare manutenzione presso le officine della rete, o la personalizzazione del finanziamento.

Vantaggi

In generale, l’offerta di Toyota sulla vendita delle proprie auto ha alcuni vantaggi in termini, ad esempio, di gestione della garanzia o del finanziamento; nell’offerta di aprile sulla Yaris Cross notiamo lo sconto iniziale anche con permuta, senza necessità di contributo statale, e la rata mensile ridotta, anche includendo le spese di incasso.

Svantaggi

Nell’esempio non sono indicati i costi di alcuni possibili servizi aggiuntivi, come ad esempio alcune assicurazioni, e il limite di 10.000 km annui potrebbe essere basso per alcuni utenti, tenendo conto che non è indicato il costo in caso di esubero.

In sintesi