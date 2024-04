Siamo in attesa dei nuovi Ecoincentivi statali, ma i fondi di inizio anno sono ancora disponibili per le auto ibride plug-in: Ford ne approfitta combinando ad aprile l’offerta IdeaFord con gli EcoDays, e sulla Kuga PHEV permette uno sconto di 10.000 euro totali, di cui 4.000 euro di Ecobonus rottamazione.

La Ford Kuga ST-Line 2.5 Plug In Hybrid da 225 CV costerebbe 44.650 euro, ma con la promozione di aprile si inizia da 34.650 euro, disponendo di un’auto da rottamare nelle condizioni previste dalla normativa.

Versando un anticipo di 5.100 euro sono poi previste 24 rate mensili da 198,08 euro (TAN 3,95%, TAEG 5,08%), con spese di incasso di 5 euro per rata.

La maxi rata finale, o Valore Futuro Garantito, è di 28.397,4 euro, con limite chilometrico di 20.000 km totali, e un costo di 0,20 euro per km eccedente da pagare in caso di sostituzione o restituzione.

Vantaggi

L'offerta di Ford permette di ridurre considerevolmente il prezzo di listino della Kuga Plug-in, in combinazione con l’Ecobonus statale. TAN e TAEG relativamente bassi contribuiscono a mantenere contenuti i costi del finanziamento, con rate poco più alte di 200 euro mensili con le spese.

Svantaggi

C’è un limite chilometrico non altissimo, visto che le plug-in sono in qualche modo le sostitute delle diesel, e nell’esempio non sono previsti servizi aggiuntivi. L’ifferta è valida fino ad esaurimento fondi, che comunque non finiranno.

In sintesi