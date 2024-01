La Ford Kuga 2024 ha debuttato online qualche giorno fa e in attesa del via alla produzione, atteso per il 12 febbraio, ecco arrivare i prezzi. Si parte con i 36.000 euro per la Kuga 1.5 Ecoboost, fino ad arrivare ai 49.750 della plug-in in allestimento Active X.

A livello di motori la Ford Kuga 2024 abbandona definitivamente il diesel per concentrarsi sul benzina, sia da solo in versione elettrificata con powertrain full hybrid e plug-in, con potenze comprese tra 150 e 243 CV.

Ford Kuga 2024: prezzi e allestimenti

Gli allestimenti previsti per la Ford Kuga 2024 sono 5: Titanium, ST-Line, ST-Line X, Active e Active X.

Come detto si parte dai 36.000 euro Kuga 1.5 Ecoboost da 150 CV Titanium che di serie offre cerchi in lega da 17", luci full LED con abbaglianti automatici, cristalli posteriori oscurati, barre al tetto, climatizzatore automatico bi-zona, caricatore wireless per lo smartphone, monitor centrale da 13,2", cruise control, mantenitore di corsia, telecamera posteriore, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, frenata d'emergenza e sistema keyless.

La Kuga ST-Line ha un prezzo base di 37.500 euro e aggiunge cerchi in lega da 18", volante con fondo piatto, vari dettagli sportivi per esterni e interni e sospensioni con taratura specifica.

Ford Kuga 2024, il 3/4 anteriore

Al centro dell'offerta si trova la Ford Kuga ST-Line X che con il 1.5 benzina parte da 41.000 euro e offre di serie portellone ad azionamento elettrico, pinze freno rosse, pedaliera in alluminio, sedili a regolazione elettrica, telecamera esterna a 360°, cruise control adattivo, monitoraggio angolo cieco e Active Park Assist.

La Ford Kuga Active parte da 40.250 euro con il 2.5 full hybrid da 180 CV e trazione anteriore. L'allestimento prevede cerchi in lega da 18" con design specifico, telecamera posteriore, cruise control, monitoraggio stanchezza conducente, riconoscimento segnaletica stradale e selettore per le modalità di guida.

Ford Kuga 2024, gli interni

Infine la top di gamma Ford Kuga Active X, a partire da 43.750, offre gli stessi contenuti della ST-Line X, con estetica dedicata per carrozzeria e abitacolo.

Ford Kuga 2024, i prezzi

Versione Motore Potenza Alimentazione Cambio Trazione Prezzo (euro) Ford Kuga Titanium 1.5 Ecoboost 150 CV Benzina Manuale 6 marce Anteriore 36.000 Ford Kuga Titanium 2.5 Full Hybrid 180 CV Benzina/elettrico Automatico Anteriore 38.750 Ford Kuga Titanium 2.5 Full Hybrid 183 CV Benzina/elettrico Automatico Integrale 41.000 Ford Kuga Titanium 2.5 PHEV 243 CV Benzina/elettrico plug-in Automatico Anteriore 44.750 Ford Kuga ST-Line 1.5 Ecoboost 150 CV Benzina Manuale 6 marce Anteriore 37.500 Ford Kuga ST-Line 2.5 Full Hybrid 180 CV Benzina/elettrico Automatico Anteriore 40.250 Ford Kuga ST-Line 2.5 Full Hybrid 183 CV Benzina/elettrico Automatico Integrale 42.500 Ford Kuga ST-Line 2.5 PHEV 243 CV Benzina/elettrico plug-in Automatico Anteriore 46.250 Ford Kuga ST-Line X 1.5 Ecoboost 150 CV Benzina Manuale 6 marce Anteriore 41.000 Ford Kuga ST-Line X 2.5 Full Hybrid 180 CV Benzina/elettrico Automatico Anteriore 43.750 Ford Kuga ST-Line X 2.5 Full Hybrid 183 CV Benzina/elettrico Automatico Integrale 46.000 Ford Kuga ST-Line X 2.5 PHEV 243 CV Benzina/elettrico plug-in Automatico Anteriore 49.750 Ford Kuga Active 2.5 Full Hybrid 180 CV Benzina/elettrico Automatico Anteriore 40.250 Ford Kuga Active 2.5 Full Hybrid 183 CV Benzina/elettrico Automatico Integrale 42.500 Ford Kuga Active 2.5 PHEV 243 CV Benzina/elettrico plug-in Automatico Anteriore 46.250 Ford Kuga Active X 2.5 Full Hybrid 180 CV Benzina/elettrico Automatico Anteriore 43.750 Ford Kuga Active X 2.5 Full Hybrid 183 CV Benzina/elettrico Automatico Integrale 46.000 Ford Kuga Active X 2.5 PHEV 243 CV Benzina/elettrico plug-in Automatico Anteriore 49.750

A livello di incentivi auto la Ford Kuga 2024 in versione full hybrid rientra (con alcune versioni) in terza fascia, quella con emissioni di CO2 tra 61 e 135 g/km e può beneficiare di uno sconto di 2.000 euro in caso di rottamazione di una vecchia auto. La Kuga plug-in invece è in prima fascia (0 - 20 g/km) in allestimento Titanium (sfora tale limite a seconda degli accessori) con incentivo di 5.000 euro in caso di rottamazione, 3.000 senza. Tutti gli altri allestimenti invece rientrano in seconda fascia (21-60 g/km di CO2): 4.000 euro di ecobonus con rottamazione, 2.000 senza.