La nostra Ford Kuga negli Stati Uniti si chiama Escape ed è uno dei modelli più venduti dell'Ovale Blu. Negli anni il suo successo si è espanso a livello globale, divenendo una vera e propria best seller anche qui in Europa.

Un modello che sembra non sentire il peso degli anni e che, ancora oggi a distanza di tempo, troviamo spesso in cima alle classifiche mensili di vendita. Nonostante questo, però, recentemente è stata sottoposta a un cospicuo restyling di metà carriera, che ne ha aggiornato le dotazioni, lo stile e le ha portato via il motore diesel.

I cambiamenti a livello di design gli avevamo già visti l'anno scorso per il modello statunitense, che aveva anticipato le novità che prima o poi sarebbero arrivate anche nel Vecchio Continente. Ora è quindi arrivato il momento di metterla a confronto con il modello uscente.

Già a metà carriera

L'attuale generazione di Ford Kuga è la terza per il modello, nato nel 2009 come primo SUV globale della casa e aggiornato nel corso del tempo fino ai giorni nostri. La Kuga di oggi è stata presentata per la prima volta all'inizio del 2019, progettata su una base totalmente nuova e con motori anche ibridi e ibridi plug-in.

Si tratta del primo SUV della casa ideato sulla piattaforma C2, la stessa della Ford Focus di ultima generazione, che gli ha consentito di ottenere un passo ben più lungo rispetto al passato, tutte le combinazioni di powertrain di cui abbiamo parlato sopra, uno spazio a bordo di generose dimensioni e 90 kg in meno sulla bilancia rispetto alla seconda generazione.

Nuova Ford Kuga 2024

Ford Kuga 2024: come cambia fuori

Ma veniamo al dunque. I cambiamenti più grandi della Ford Kuga per questo 2024 riguardano prima di tutto gli esterni. Partendo dal frontale, infatti, il SUV dell'Ovale Blu è stato interamente rinnovato, adottando nuovi fari Full LED anche a matrice Dynamic Pixel, una nuova calandra più grande e un paraurti dalle linee più spigolose e affilate, variabile a seconda delle versioni.

La nuova Kuga, infatti e proprio come la vecchia, ha un design che cambia in base agli allestimenti. Quella verde in foto è la versione Active, ovvero quella dedicata al fuoristrada e all'outdoor, la più apprezzata negli States. In fondo a questo articolo invece, "vestita" di blu, potete vedere una ST-Line, ovvero la più sportiva. Tra le due, infine, si posiziona l'elegante Titanium, per la quale non sono disponibili ancora foto ufficiali del modello Europeo.

Ford Kuga 2024 Ford Kuga 2023

Cambiando lato, la vista di profilo è quella che, probabilmente e come spesso accade per i restyling di metà carriera soprattutto così ravvicinati nel tempo, ha subito meno variazioni rispetto alla versione precedente.

I designer hanno lasciato inalterate le proporzioni del SUV americano, così come i vari elementi visivi presenti, come la cornice dei finestrini che può essere nera o in alluminio satinato, gli specchietti di generose dimensioni, la presenza delle barre portatutto sul tetto e, infine, le protezioni in plastica intorno ai passaruota, che nelle versioni ST-Line e Titanium sono in tinta con la carrozzeria.

Per quanto riguarda il posteriore, infine, la Ford Kuga in occasione del restyling 2024 è stata dotata anche in questo caso di un nuovo paraurti, con un estrattore ancora coi due terminali di scarico veri, qualcosa che oggi si vede sempre più di rado. Insieme anche i due fari Full LED sono stati leggermente modificati dai designer, divenendo ora più trasparenti all'esterno.

Ford Kuga 2024 Ford Kuga 2023

Lunghezza Larghezza Altezza Passo Bagagliaio 4,62 metri 1,88 metri 1,65 metri 2,71 metri Da 412 a 553 litri

Ford Kuga 2024: come cambiano gli interni

Gli interni della Ford Kuga in occasione di questo lifting di metà carriera non sono stati rivoluzionati, bensì potremmo dire "migliorati". La tecnologia precedente, all'avanguardia nel 2019 e che iniziava a sentire un po' il peso degli anni, è stata interamente sostituita da un nuovo sistema di bordo dalle dimensioni ben maggiori.

Lo schermo centrale dell'infotainment, infatti, è ora di ben 13,2 pollici, quasi un record per il segmento, e viene fornito in abbinamento a un secondo schermo per il computer di bordo davanti al conducente di altrettante generose dimensioni.

Una cosa che non è cambiata rispetto alla versione pre-restyling, invece, è la comoda leva del cambio a rotore, posizionata sul tunnel centrale e attraverso la quale è possibile ancora gestire il cambio e il freno di stazionamento automatico: una soluzione che libera molto spazio utile nel quotidiano. Per il resto gli interni non hanno subito altre variazioni, sia nei materiali che nelle dotazioni, incluso il grande tetto panoramico in vetro.

Ford Kuga 2024, gli interni

Ford Kuga 2024: la meccanica

Spostandoci sulla meccanica, la prima cosa da dire parlando della Ford Kuga 2024 è che in gamma non è più presente il motore a gasolio, ovvero il 2.0 EcoBlue da 120 CV venduto fino al 2023.

La nuova Kuga, dunque, è stata pensata solo ibrida e la gamma motori è ora composta, partendo dal basso, dal motore turbo benzina 1.5 EcoBoost da 150 CV, con trazione anteriore e cambio manuale a sei rapporti, dal full hybrid 2.5 aspirato da 180 CV, con trazione sia anteriore che integrale con cambio automatico, e dal plug-in hybrid sempre con motore 2.5 aspirato ma solo con trazione integrale.

Quest'ultima versione, secondo il ciclo omologativo WLTP, in modalità elettrica può percorrere fino a 69 km con una singola ricarica, un valore che secondo Ford stessa può raggiungere gli 88 km in un utilizzo prettamente urbano.

Ford Kuga 2024, la versione ST-Line

Ford Kuga 2024: le versioni e i prezzi

Come avevamo anticipato nell'articolo dedicato, gli allestimenti previsti per la Ford Kuga 2024 sono cinque: Titanium, ST-Line, ST-Line X, Active e Active X.

Il prezzo di partenza è di 36.000 euro per la 1.5 Ecoboost da 150 CV in allestimento Titanium, che già di serie offre i cerchi in lega da 17", le luci full LED con abbaglianti automatici, i cristalli posteriori oscurati, le barre al tetto, il climatizzatore automatico bi-zona, il caricatore wireless per lo smartphone, il monitor centrale da 13,2", il cruise control, il mantenitore di corsia, la telecamera posteriore, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori, la frenata d'emergenza e il sistema keyless.

Per portarsi a casa una Kuga ST-Line, invece, servono almeno 37.500 euro, ma di serie aggiunge i cerchi in lega da 18", il volante con fondo piatto, i vari dettagli sportivi per esterni e interni e le sospensioni con taratura specifica.