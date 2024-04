L'Alfa Romeo ha terminato la produzione della 4C nel 2020, ma la coupé a motore centrale farà un inaspettato ritorno nel 2024.

Stellantis Heritage sta facendo rivivere la supercar in formato ridotto per celebrare i 75 anni del marchio con la Abarth 1300 OT. Si tratta di un tributo moderno alla Fiat-Abarth OT 1300 del 1965, utilizzando proprio una 4C come base.

L'Alfa Romeo 4C ritorna in vita

Non è la prima volta che l'Alfa 4C fa un ritorno a sorpresa, dato che la Abarth Classiche 1000 SP del 2021 seguiva una formula simile, anche se era una cabriolet. Caratterizzata da una carrozzeria in fibra di carbonio, l'Abarth Classiche 1300 OT presenta delle feritoie posteriori e uno scoop sul tetto a periscopio, in onore della fortunata auto da corsa degli anni Sessanta.

Abarth Classiche 1300 OT, la vista posteriore

L'ampia presa d'aria posteriore presenta una scritta Abarth in evidenza, per far capire che non si tratta di una 4C qualunque. Il modello rinuncia ai doppi terminali di scarico dell'originale per una configurazione trapezoidale montata al centro. Inoltre, non troverete alcun marchio Alfa Romeo, poiché al suo posto Abarth ha collocato lo Scorpione.

Ad Abarth gli ultimi telai 4C

Abbiamo contattato la Stellantis Heritage per sapere se l'auto è basata su telai 4C in disuso o su conversioni di auto esistenti. Forse Alfa Romeo ha ancora alcuni telai, motori e cambi inutilizzati che vengono ora riutilizzati per l'Abarth a tiratura limitata.

Abarth Classiche 1300 OT, la vista laterale

Vale la pena notare che la 4C era ancora presente nelle classifiche di vendita dell'Alfa l'anno scorso negli Stati Uniti, anche se la coupé è stata eliminata dagli Stati Uniti nel 2019.

Ordini aperti per l'Abarth 1300 OT

Sebbene Abarth sia salita sul carro dell'elettrico con la 500e e il crossover 600e, continua a vendere le 595 e 695 a benzina. La 1300 OT si unirà a queste, ma per poco tempo, dato che ne verranno prodotte solo cinque unità.

Modello di stile in scala 1:3 dell'Abarth Classiche 1300 OT

La produzione partirà da cinque esemplari di Alfa Romeo 4C già immatricolate, con un basso chilometraggio e revisionate da Stellantis. Nell'attesa della realizzazione, un modello in scala 1:3 è stato presentato nel fine settimana presso l'Heritage Hub di Stellantis a Torino. L'Abarth 1300 OT è già ordinabile sul sito Heritage, ma i prezzi non sono ancora stati resi noti.