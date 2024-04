Il Salone di Pechino 2024, in programma dal 25 aprile al 4 maggio, è ricco di novità interessanti, anche se in poche arriveranno da noi. Toyota, per esempio, espone due vetture inedite dalle forme vagamente somiglianti alla nuova Prius che erano state anticipate sotto forma di concept car all'ultimo Salone di Shanghai (2023).

Si chiamano bZ3C e bZ3X, per ora sono riservate all'Asia, ma la dicono lunga sul piano prodotti globale del colosso giapponese.

La crossover filante

Le due novità Toyota sono state sviluppate in collaborazione con alcuni colossi locali dell'auto, con l'obiettivo di riuscire a intercettare al meglio i gusti degli automobilisti cinesi, anche di quelli più giovani.

La bZ3C è una crossover rialzata dalle linee molto filanti che è stata sviluppata congiuntamente da Toyota, BYD e FAW e progettata attorno al concetto di "Reboot", ovvero "riavvio" nel senso informatico del termine.

Guardando le prime foto divulgate dall'azienda, si tratta di una lunga berlina rialzata, molto filante e con interni ideati per creare uno spazio adatto ad accogliere anche i clienti più giovani della Generazione Z, che la Casa mira a intercettare.

La plancia, in particolare, ricorda vagamente quella delle nostre Prius e bZ4X, ma con una novità importante: un nuovo sistema di infotainment dalle dimensioni davvero molto grandi e mai visto prima su un'auto del brand.

Il SUV per tutti

La seconda auto presentata da Toyota al Salone di Pechino 2024 si chiama bZ3X ed è stata sviluppata congiuntamente dalla Casa giapponese e GAC (ormai parte del Gruppo).

Anche in questo caso, come si può ben vedere dalle poche foto divulgate, si tratta di un grande SUV elettrico ideato per accogliere al proprio interno intere famiglie, offrendo spazio a volontà e un design dell'abitacolo ideato a partire dal concetto di "Casa accogliente" mobile.

La Casa non è scesa ancora nei dettagli riguardo i powertrain, le varie autonomie e i prezzi, tuttavia ha spiegato che entrambi i modelli sono dotati dei più recenti sistemi di assistenza alla guida.