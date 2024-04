"Il clinic test di quella che per ora chiamiamo Lancia Gamma è andato bene, l'auto è piaciuta ed è stata definita futuristica dai clienti". Parole di Luca Napolitano, numero uno di Lancia, pronunciate durante una call con la stampa italiana. A catturare la nostra attenzione è stata l'espressione "Quella che per ora chiamiamo Lancia Gamma". Ma come? Non era già stato tutto deciso?

Diciamo di si, anche se nel corso dell'incontro Napolitano ha confessato di essere affezionato al nome Thema e che gli piacerebbe utilizzarlo per la nuova ammiraglia, in arrivo nel 2026 e annunciata tempo fa come Lancia Gamma.

Questione di stile

Il nome Lancia Gamma era stato anticipato giusto un anno fa in occasione della presentazione al grande pubblico della Pu+Ra HPE, concept chiamata ad anticipare lo stile delle Lancia del futuro e ripreso in parte dalla nuova Ypsilon, primo modello del nuovo corso della Casa.

Lancia Gamma 2026, il nostro render

Un omaggio al passato, a un modello mai davvero fortunato e contraddistinto da un design (firmato Pininfarina) decisamente di rottura. Berlina con forme da coupé, stile di carrozzeria che verrà ripreso dalla nuova Gamma, una fastback media (dovrebbe essere lunga circa 4,7 metri) per offrire tanto spazio in abitacolo. Che Luca Napolitano chiamerebbe Thema "Ma non è una Thema, non è una berlina. Ricorda le innovazioni della prima Lancia Gamma e questo è il nome che più le si addice".

Quindi se da una parte il cuore del numero uno Lancia vanno in una direzione - la Lancia Thema per qurantenni e cinquantenni di oggi è ancora oggi un vero mito - la ragione porta ancora a Gamma.

Lancia Gamma, la versione del 1976

Cosa sappiamo

Prevista per il 2026 la nuova Lancia Gamma (o Thema, la partita non è ancora definitivamente chiusa) sarà prodotta a Melfi, basata sulla piattaforma STLA Medium e mossa da powertrain elettrici, ai quali potrebbero affiancarsi anche unità elettrificate. La meccanica Stellantis infatti è multienergia e può ospitare differenti tipologie di motorizzazioni.