La Ypsilon è stata solo l'inizio della "rinascita" di Lancia. Stellantis ha le idee chiare sul marchio e punta a renderlo estremamente competitivo nel settore premium nei prossimi anni col lancio di Delta e Gamma.

Quest'ultima sarà "Made in Italy" visto che uscirà dallo stabilimento di Melfi, dove attualmente vengono prodotte Fiat 500X e Jeep Renegade. In arrivo nel 2026, ecco come potrebbe essere.

La rivale delle tedesche

Il nostro render prova a dare forma a questa imponente ammiraglia. Basata sulla piattaforma STLA Medium, si prevede che la Gamma avrà una lunghezza di circa 4,70 metri e metterà nel mirino, quindi, modelli come BMW Serie 3 e Mercedes Classe C.

Stando alle prime informazioni, la Lancia dovrebbe avere una carrozzeria da fastback, ossia da berlina con lunotto inclinato quasi da coupé. Una soluzione già sperimentata con la Citroen C5 X e che dovrebbe dar vita, quindi, a una vettura estremamente anticonformista nelle forme, ma comunque slanciata e dinamica.

Lancia Gamma (2026), il render di Motor1.com

Con ogni probabilità, la Gamma richiamerà alcuni elementi stilistici visti sulla Ypsilon e, ancora prima, sul concept Pu+Ra HPE, a partire dalla forma a calice della zona anteriore e dei fari circolari posteriori.

Un salotto di lusso

Anche gli interni della Gamma dovrebbero rifarsi al prototipo, con una grande attenzione ai rivestimenti e alla tecnologia. A tal proposito, ci si aspetta una sorta di evoluzione del sistema S.A.L.A. che ha debuttato sulla Ypsilon, oltre a tessuti e pelli sostenibili e di origine italiana.

Lancia Ypsilon 2024 ibrida Edizione Speciale Cassina, gli interi

Riguardo al powertrain, è ancora troppo presto per fare delle previsioni. Tuttavia, sappiamo che la piattaforma STLA Medium permette un'autonomia massima di circa 700 km. Probabilmente, la Lancia condividerà tante delle sue caratteristiche con le controparti DS e Opel, le quali saranno prodotte anch'esse nell'impianto di Melfi.