Smontare le porte di una Ford Bronco non è troppo difficile ed è un ottimo modo per vivere un'esperienza fuoristrada più coinvolgente.

Non è altrettanto bello viaggiare a velocità sostenuta in autostrada e, anche se si potrebbero installare delle porte tubolari, si tratta di un lavoro molto impegnativo per un'esperienza di guida all'aria aperta più sicura. In base al brevetto pubblicato di recente per le porte a schermo pieghevole, sembra che Ford stia pensando a come migliorare l'esperienza di guida all'aria aperta.

Si preme un pulsante per aprire o chiudere le porte pieghevoli

Il brevetto è stato originariamente depositato nell'ottobre 2020, non molto tempo dopo il debutto del Bronco con le sue porte rimovibili. Il veicolo utilizzato per le immagini del brevetto non assomiglia al Bronco, ma non possiamo fare a meno di pensare che Ford avesse chiaramente in mente il suo rinato concorrente di Jeep Wrangler con questa idea.

Il brevetto Ford per le porte pieghevoli

In breve, si tratta di una rete di schermi che possono aprirsi automaticamente o su comando del conducente. I motori spostano gli schermi in posizione, e non solo per le porte. Il brevetto parla anche di schermi per i pannelli rimovibili del tetto, anche se non siamo sicuri del motivo per cui qualcuno dovrebbe preferirli a un cielo limpido e senza ostacoli.

Gli schermi si chiudono in caso di impatto

Gli schermi sulle porte aperte possono certamente offrire un po' più di sicurezza al conducente e ai passeggeri che temono di cadere, ma Ford accenna anche a un aspetto di sicurezza più ampio con il brevetto. Gli schermi vengono estesi e ritratti con motori elettrici, ma si potrebbe anche utilizzare un dispositivo pirotecnico (come quello degli airbag, NdR) per farli letteralmente esplodere in posizione se viene rilevato un evento di impatto. Presumibilmente, i sensori confermerebbero che braccia, gambe o dita non si trovano nelle aperture prima di farli esplodere. E non è chiaro a che velocità dovrebbero dispiegarsi per essere efficaci. In breve, Ford ha brevettato delle porte schermate esplodibili e ad apertura elettrica.

Porta tubolare Ford Bronco Riptide Project

Questa funzione apparirà sui veicoli futuri? Come sempre, molti brevetti vengono depositati solo per proteggere idee che non si realizzano mai. Detto questo, i "paraventi" elettrici sembrano un'ottima idea per chiudere le portiere di un fuoristrada. Aggiungere una carica pirotecnica per farli saltare in posizione durante un incidente? Ci stiamo ancora pensando.