I sistemi ADAS stanno entrando gradualmente all'interno delle nostre vite. Se da un lato possono risultare molto comodi nei lunghi e stressanti viaggi autostradali, dall'altro potrebbero non essere ben accetti in alcune situazioni più "divertenti". Tra queste c'è sicuramente la guida sportiva o in pista, durante la quale il divertimento a tutto tondo sta proprio nel fatto di essere i veri protagonisti del volante.

In Hyundai la pensano allo stesso modo, ma pensano anche che un piccolo aiuto tecnologico potrebbe addirittura migliorare il nostro divertimento. Così hanno deciso di brevettare un sistema di ADAS completamente track-focused. Ecco tutto ciò che sappiamo.

In pista con un aiutino

In base alle prime informazioni rilasciate, Hyundai ha sviluppato questo nuovo sistema poco invasivo proprio per i weekend di guida su circuito chiuso, i cosiddetti trackday.

Nel documento di brevetto è spiegato che l'obiettivo non è quello di controllare autonomamente lo sterzo, l'acceleratore o i freni, ma piuttosto quello di raccogliere e gestire i dati per ottenere istruzioni di guida in tempo reale più precise.

Le Hyundai N di domani in pista

Il brevetto

Hyundai ha presentato la domanda di brevetto per questa nuova tecnologia nel giugno dello scorso anno. Dopo 12 mesi sembra che sia stata approvata negli Stati Uniti. Tuttavia questo non significa necessariamente che verrà presto implementata nei veicoli di serie ma certamente può fornirci la direzione in cui la casa sta guardando.

Scendendo più nel dettaglio, nel documento numero 17/839.994 del 14 giugno 2022, il produttore spiega che il metodo sarà basato sulla costruzione di un database su dati di origine, basato sui dati di guida rilevati dagli utenti di tutto il mondo su vari circuiti.

In parole povere, si tratterà di un metodo di autoapprendimento e auto-ottimizzazione delle auto, che dovrebbe fornire al conducente istruzioni su come essere più veloce in pista. Non resta quindi che attendere per vederlo all'opera.