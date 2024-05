Dopo il periodo di presentazione, c'è disponibilità nelle concessionarie della nuova Dacia Duster, che è già in offerta con la formula Valore Futuro Garantito per tutto maggio e fino al 3 di giugno.

Nell’esempio, il modello in offerta è la Dacia Duster 2024 in allestimento Expression, a trazione anteriore e con il motore TCe 100cv ECO-G alimentato a benzina e a GPL, il cui listino promozionale è fissato in 21.400 euro, IVA inclusa ma esclusi IPT e contributo PFU.

Per aprire la pratica, è necessario un costo iniziale di 350 euro più 43,40 euro di imposta di bollo addebitata sulla prima rata; l’anticipo richiesto è di 4.040 euro, seguito da 36 rate mensili di 178,90 euro (TAN 6,99%, TAEG 8,45%), con 3 euro al mese di spese di incasso.

Al termine del finanziamento, è prevista una maxi rata finale, che vale anche come Valore Futuro Garantito, di 14.338 euro; il limite chilometrico totale è di 30.000 km, con un costo di 0,10 euro per ogni km eccedente, in caso di sostituzione o restituzione.

Come da tradizione Dacia, l’offerta firmata Mobilize comprende anche servizi aggiuntivi inclusi per tre anni, con manutenzione ordinaria, protezione auto e GAP Insurance, che copre fino a 20.000 euro in caso di furto totale o distruzione totale del veicolo.

Vantaggi

C’è attesa per i risultati di vendita della nuova Duster, che Dacia propone già in offerta, indipendentemente dalla rottamazione e dall’Ecobonus statale. Le rate mensili sono ridotte, e il finanziamento permette di beneficiare di servizi aggiuntivi che garantiscono una manutenzione ordinaria e una protezione comprensiva contro vari rischi, inclusi furto e incidenti.

Svantaggi

Anche se l’allestimento non è alla base della gamma, occorre tenere in conto eventuali accessori e altri costi come gli oneri finianziari per avere l’esatto importo da pagare per la vettura proposta.

In sintesi