Subaru oggi offre una sola auto elettrica nel suo listino, la Solterra, un SUV medio progettato in collaborazione con Toyota (che insieme ha dato vita alla bZ4X).

Secondo recenti indiscrezioni riportate da Automotive News, però, la Casa giapponese avrebbe recentemente annunciato ai propri azionisti di voler dare vita ad altri tre nuovi crossover elettrici entro il 2026, sviluppati sempre in collaborazione con Toyota.

I primi modelli interamente sviluppati in Casa dal Brand delle Pleiadi, invece, dovrebbero arrivare più avanti nel 2028.

Un futuro anche elettrico

In base a quanto riportato dall'agenzia stampa, i dirigenti Subaru avrebbero illustrato i piani per i prossimi modelli durante la presentazione dei risultati del Brand degli ultimi mesi, avvenuta lunedì 13 maggio.

Ma perché fare squadra con Toyota? L'amministratore delegato di Subaru, Atsushi Osaki, avrebbe dichiarato durante la conferenza che, oggi, lanciarsi da soli nell'incerto panorama dei veicoli elettrici potrebbe essere rischioso, soprattutto per una "piccola" casa automobilistica come quella delle Pleiadi, specificando che:

"Al momento, è piuttosto difficile prevedere come andranno le cose con le auto elettriche. Abbiamo avuto colloqui con Toyota e abbiamo convenuto che è meglio ridurre i rischi attraverso uno sviluppo congiunto".

Subaru Solterra

Tutto a causa del costi

Analizzando la questione più nel dettaglio, si tratta di una decisione che sicuramente ha motivo di esistere, in quanto Subaru è un'azienda molto più piccola di enormi Gruppi come Toyota, Volkswagen e General Motors.

I costi di ricerca e sviluppo per creare un'auto a zero emissioni da zero sono infatti ancora enormi, così come gli investimenti necessari per riconfigurare gli impianti che in precedenza producevano veicoli a combustione interna.

Nel 2023 Subaru aveva spiegato - sempre durante la conferenza di presentazione degli utili del primo trimestre dell'anno - che per il 2028 l’obiettivo sarebbe stato quello di sfornare almeno 400.000 auto elettriche all’anno, buona parte delle quali con batterie e tecnologie in condivisione con i corrispettivi modelli Toyota, grazie all’alleanza tra i due brand. Non è chiaro, tuttavia, se questo numero sia oggi stato ridimensionato o meno.