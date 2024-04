La gamma della Subaru Outback, la station wagon giapponese pronta a tutto, si arricchisce per il 2021 con un nuovo allestimento.

Si chiama Geyser e coniuga la dotazione esterna fuoristradista della versione 4Adventure con l'abitacolo lussuoso della versione Premium. Scopriamo come è fatta.

Pronta per l'avventura

La nuova Subaru Outback Geyser è caratterizzata a livello estetico dai diversi elementi tipici dell'allestimento dedicato all'offroad 4Adventure. Nella sua dotazione, per esempio, figurano elementi come i mancorrenti sul tetto con dettagli Green e capacità di carico maggiorata, le due protezioni paraurti anteriore e posteriore Gloss Black, i retrovisori e l'antenna in Crystal Black e i cerchi in lega di alluminio da 18 pollici.

A questi si aggiungono alcuni dettagli unici per questo specifico allestimento, come per esempio lo spoiler posteriore nero, i paraspruzzi anteriori e posteriori, le protezioni per la parte bassa delle porte e il paraurti posteriore in resina.

Subaru Outback Geyser 2024

Interno ricco

Alla dotazione esterna il nuovo allestimento Geyser della Subaru Outback unisce un abitacolo con una dotazione molto ricca e lussuosa.

Tra gli accessori presenti figurano, per esempio, i sedili in pelle Nappa con funzione di memoria per il conducente, gli specchietti esterni ripiegabili elettricamente con funzione inclinazione in retromarcia, il sistema audio con 11 altoparlanti Harman Kardon, con subwoofer e amplificatore a 8 canali, il sistema di telecamere anteriori e laterali e il tetto apribile elettricamente in cristallo con funzioni di scorrimento e inclinazione.

Subaru Outback Geyser 2024, gli interni

Meccanica collaudata

A livello meccanico resta confermato il motore Boxer da 2.5 litri a iniezione diretta, abbinato alla trazione integrale Symmetrical AWD e al cambio automatico CVT Lineartronic.

Tra le dotazioni meccaniche di questa versione, però, trova posto il sistema X-Mode che, dotato di due modalità di utilizzo, Snow/Dirt per superfici stradali irregolari come neve o sterrato e Deep Snow/Mud per superfici in cui le ruote possono essere imprigionate come per esempio neve fresca, fango o sabbia, garantisce la corretta trazione in ogni situazione.

Subaru Outback Geyser 2024

La nuova Subaru Outback Geyser è già ordinabile in Italia con prezzi a partire da 54.450 euro, un valore che prevede anche tutta la ricca dotazione di sistemi ADAS già disponibile per le altre versioni.